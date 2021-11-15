«Якби не байдужість мами, вона ще могла б жити»: екстрасенси «розслідували» вбивство 16-річної у Бреусівці

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 2 981 Коментарів: 2

14 листопада на СТБ вийшов черговий випуск «Битви екстрасенсів» у якому спробували передбачити найближче майбутнє та знайти причину смерті 16-річної Марії Бондаренко.

Нагадаємо, цієї весни, перед Великоднем, людей сколихнула страшна новина: померла 16-річна жителька Бреусівки. Понівечене тіло загиблої знайшли на околиці села. Усі докази вказують на те, що Марію збила машина. За словами мешканців, на ділянці дороги, де виявили тіло, крутий поворот. Дуже легко втратити керування автомобілем. Ба більше, на дорозі були помітні гальмівні сліди, а на пеньку – блакитна фарба, яка, ймовірно, відкололася від авто під час удару. Однак це лише припущення жителів Бреусівки. Офіційний висновок правоохоронців – Марія загинула внаслідок отруєння.

Селяни розповіли журналістам, що дівчина була дуже чемна і мріяла про міцну сім'ю. Це підтвердив і її хлопець Юрко.

Бабуся вбитої

Бабуся відпустила дівчину допомогти подрузі Наталі прибирати дім і почала пекти паски, а коли спохватилася, що онуки нема - була вже ніч. На дзвінки онука не відповідала. Вже зранку рідних Марії покликали на освідування.

Віктор Литовський

Віктор Литовський зрозумів, що дівчина мертва і побачив її «наче зламану ляльку». Почув він і скрежет гальм. Каже, що за кермом був юнак у паніці.

Марія Вандєєва

Білоруська екстрасенска Марія Вандєєва відчула, що це вбивство. Каже, що її вбила близька жінка через ревність. Жінка від імені вбитої звернулась до її матері: «Мамо, чому ти мене не любила? Чому ти мене відпустила?». Екстрасенска каже, що мати дівчини ревнувала дочку до свого чоловіка. Тому дівчинка більше тягнулась до бабусі. Також Вандєєва відчула, що дівчина була п'яною і що її зрадила людина, якій вона довіряла. Потім жінка впала у транс, розплакалась і не змогла продовжити випробування.

Марія Тиха

Чорна відьма Марія Тиха каже, що дівчина хоче пити, хоче прокинутися, але не може, що вона ніби «п'є отруту». Відьма побачила чоловіка на С., який стежив за дівчиною і відчував сильний статевий потяг. Селяни вказали на вітчима. З'ясувалось, що дівчина жалілася хлопцю, що вітчим її домагався. Сам чоловік це заперечує. Тим більше, що в день смерті дівчини вітчим був на роботі за 90 км від села. Дух дівчини покликав всіх у старий клуб. Там відьма розповіла, що до смерті причетні двоє хлопців із однієї компанії.

Патрисія Перу

Патрисія Перу зі Швейцарії відчула, що дівчину вбили і що вона хоче обійняти нареченого, який хотів покликати її заміж. Також Патрисія відчула, що дівчина була вагітна і розповіла лише бабусі. Жінка від імені Марії попросила пробачення у Юрка за те, що вона не вберегла дитину, каже, що не винна в цьому. Патрисія каже, що дівчину отруїли, і що отруту вона випила не сама.

Жалі Алекперова

Азейбарджанська ясновидиця Жалі Алекперова побачила, що дівчинка була руда і зараз вона вже мертва. Жінка відчула, що Марія вважала мамою свою хрещену. Якби не байдужість мами, дівчинка ще могла б жити. Дівчина померла недалеко від клубу, у когось в гостях. Селяни відвели її у хату до подруги Марії Наталі. Жінка каже, що дівчинка померла мученицькою смертю, що над нею знущалося кілька людей, які по-звірячому її вбивали, ґвалтували. Ясновидиця каже, що подруга сама над Марією не знущалася, але спостерігала з насолодою, бо заздрила Марії і, можливо, спланувала злочин. Каже, що хлопці не хотіли вбивати Марійку, але Наталі їх підбурювала і вони ввійшли в раж. Каже, що подруга знімала все на відео. Побачила вона і синю автівку, в якій тіло дівчини відвезли на поле.

Денис Маклашевський

Як тільки Денис Маклашевський з Німеччини підійшов на майданчик, до натовпу підбігло двоє цуценят. Чоловік відчув, що дівчину заливали алкоголем. Він каже. що якби дівчині дали води - вона б могла вижити.

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