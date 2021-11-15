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Ferrexpo у першому півріччі знизила викиди CO2 на тонну продукції на 6%

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 162

 

За останні 10 років ця цифра сягнула 40%

Група Ferrexpo у першому півріччі 2021 року скоротила викиди вуглекислого газу на тонну готової продукції на 6%, повідомила Ярославна Блонська, виконавчий директор компанії із зовнішніх зв'язків під час EBA Sustainable Development Day, який пройшов у Києві 11 листопада.

У 2020 році сукупне зниження викидів СО2 на тонну окаток склало 16%. За останні 10 років ця цифра сягнула 40%.

Як зазначила Блонська, компанія працює над впровадженням технологій зниження викидів як у рамках виробничого процесу (Scope 1), так і за рахунок забезпечення постачання зеленої електроенергії (Scope 2).

Так, Ferrexpo закуповує електроенергію атомної генерації та планує нарощувати споживання сонячної енергії. Компанія використовує власну сонячну генерацію на 5 МВт та розраховує ввести в експлуатацію у 2022 році СЕС на додаткові 20 МВт.

За словами Блонської, компанія розробляє стратегію впровадження водню у виробничий процес для заміни газу під час виробництва котунів.

Нагадаємо, Ferrexpo задекларувала намір досягти вуглецевої нейтральності у 2050 році.

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Автор: Аліса Котова
Теги: викиди окатыши Ferrexpo
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