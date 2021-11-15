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МВС посилює кордон з Білоруссю, правоохоронці діятимуть жорстко, але в межах закону – Денис Монастирський

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 246

 

ТелеграфЪ дізнався чи долучать нацгвардійців з Кременчука

На найбільш уразливих ділянках рубежів кількість прикордонників буде збільшено вдвічі, також МВС посилить кордон силами Нацгвардії та Нацполіції. Найближчим часом залучимо підрозділи територіальної оборони, щоб перевірити їх і провести навчання із взаємодії різних сил, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми не виключаємо, що і в Україні спробують розвивати такий сценарій, як у Білорусі. Реакція українських правоохоронців буде чіткою, жорсткою, коректною у межах закону, що регулює захист кордону.

Прикордонники, нацгвардійці та поліцейські будуть нести службу не лише на самому кордоні, а й у прикордонних районах, де функціонуватимуть мобільні групи для виявлення незаконного перетину кордону, якщо такий буде відбуватись.

За даними Телеграфа, кременчуцьких нацгвардійців долучати не будуть.

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Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвадія кордон Білорусь
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