3000 кременчужан амбулаторно лікуються від COVID-19, 47 з них - на кисневій підтримці

Станом на 9 листопада на амбулаторному лікуванні перебуває близько 3 тисяч кременчужан з коронавірусом. Про таке розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання комісії ТЕБіНС.
Зростає й кількість летальних випадків: щоденно від хвороби помирає 7-12 кременчужан.
У місті розгорнуті всі ковідні шпиталі, у яких передбачено 415 ліжок для хворих саме на ковід. Вже почали проводити кисневу терапію і для тих, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні: таких пацієнтів у місті 47. У стаціонарах міста лікується 196 дорослих, я яких 137 - кременчужани, а решта - мешканці прилеглих районів.
На кисневій підтримці перебуває 206 пацієнтів, на апаратах ШВЛ - 25.
Кожного дня в медичних закладах Кременчука проводиться близько 500 досліджень, направлених на виявлення коронавірусної інфекції.
Щодо вакцинації, щеплення однією дозою зробили 44,7% доросих кременчужан, двома дозами - майже 33%.
Людмила Пономаренко додала, що з урахуванням епідеміологічної ситуації департамент охорони здоров'я вважає введення додаткових заходів не лише виправданим, а й необхідним.
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