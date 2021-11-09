3000 кременчужан амбулаторно лікуються від COVID-19, 47 з них - на кисневій підтримці

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 261

Станом на 9 листопада на амбулаторному лікуванні перебуває близько 3 тисяч кременчужан з коронавірусом. Про таке розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання комісії ТЕБіНС.

- Починаючи з вересня в Кременчуці спостерігається зростання кількость захворювань на ГРВІ, пневмонію та COVID-19. На кінець жовтня-початок листопада в місті реєструються рекордні цифри вперше виявлених випадків захворювання на коронавірус. Так, 27 жовтня зареєстровано 282 випадки, 1 листопада - 224. Щоденно ми реєструємо більш ніж 200 випадків захворювання на COVID-19, - розповіла пані Пономаренко.

Зростає й кількість летальних випадків: щоденно від хвороби помирає 7-12 кременчужан.

У місті розгорнуті всі ковідні шпиталі, у яких передбачено 415 ліжок для хворих саме на ковід. Вже почали проводити кисневу терапію і для тих, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні: таких пацієнтів у місті 47. У стаціонарах міста лікується 196 дорослих, я яких 137 - кременчужани, а решта - мешканці прилеглих районів.

На кисневій підтримці перебуває 206 пацієнтів, на апаратах ШВЛ - 25.

Кожного дня в медичних закладах Кременчука проводиться близько 500 досліджень, направлених на виявлення коронавірусної інфекції.

Щодо вакцинації, щеплення однією дозою зробили 44,7% доросих кременчужан, двома дозами - майже 33%.

Людмила Пономаренко додала, що з урахуванням епідеміологічної ситуації департамент охорони здоров'я вважає введення додаткових заходів не лише виправданим, а й необхідним.