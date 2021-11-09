Пів тонни «пальонки» і 3,5 тисячі пачок цигарок вилучили поліцейські на Полтавщині

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 81

Пів тисячі літрів нелегального алкоголю та більше ніж 3,5 тисячі контрафактних пачок цигарок - це перші результати профілактичних заходів, які триватимуть в області до 1 грудня. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як повідомив Максим Ахрамєєв, заступник начальника поліції Полтавщини, у період з 6 по 9 листопада правоохоронці проінспектували більше ніж 1,5 тисячі об’єктів роздрібної торгівлі, серед яких: ринки, магазини, кіоски та інші. За результатами перевірок виявлено 30 порушень правил торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами (ст. 156 Кодексу України про адмінправопорушення), з них: 15 – торгівля підакцизними товарами без ліцензії або марок акцизного збору; 14 – продаж підакцизних товарів неповнолітнім.

Окрім того, викрили понад 20 порушень порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 Кодексу України про адмінправопорушення). У 10 виявлених випадках підакцизні товари продавали без відповідної ліцензії.

- З незаконного обігу вилучено близько 500 літрів алкоголю, близько 170 кілограмів тютюну та більше ніж 3 600 пачок цигарок на загальну суму понад 188 тисяч гривень, - зазначив Максим Ахрамєєв.