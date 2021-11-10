Кременчуцьким ракетникам хочуть виділити кошти на ремонт

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 486

На сесії Кременчуцької міської ради мають перерозподілити кошти й виділити для військової частини А 1546. Відповідні зміни внесуть до Програми допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2019 -2021 роки».

Ракетники хочуть перерозподілити кошти, які були заплановані на 2021 рік:

придбання запчастин і матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру збільшуються до 207 894 грн;

проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд та приміщень військової частини зменшуються до 788 230 грн;

закупівля будівельних матеріалів для поточного ремонту будівель, споруд та приміщень військової частини збільшуються до 218 453 грн;

Загальний обсяг коштів по програмі на 2021 рік залишається без змін.