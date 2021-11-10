Кременчуцьким ракетникам хочуть виділити кошти на ремонт

На сесії Кременчуцької міської ради мають перерозподілити кошти й виділити для військової частини А 1546. Відповідні зміни внесуть до Програми допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2019 -2021 роки».
Ракетники хочуть перерозподілити кошти, які були заплановані на 2021 рік:
Загальний обсяг коштів по програмі на 2021 рік залишається без змін.
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