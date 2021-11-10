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Футбольна команда з Кременчуччини - володарі Кубку України

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 592

 

Вітаємо наших спортсменів

З 3 до 5 листопада в с.Білозір'я Черкаської області відбувся Кубок України з футзалу серед ветеранів 55 років та старших. 

7 збірних команд України змагались за титул найкращої.

Цьогоріч честь Полтавщини відстояла команда «Гарант» Кременчуцького району, під керівництвом президента ФК «Гарант» Веселовського та головного тренера Горячковського.

Не залишивши своїм суперникам жодного шансу на перемогу, наші спортсмени стали володарями кубка та золотих медалей.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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