Що робити, якщо COVID-сертифікат не підтягується після зміни прізвища

Після посилення карантину в Україні та введення нових обмежень в областях COVID-сертифікат став одним із найголовніших документів українців.
Якщо все ж таки створили два записи у додатку, потрібно звернутись за допомогою до НСЗУ. Служба розгляне ваші реєстраційні дані й документи, у разі виявленні дублів, служба об'єднає їх в один акаунт. У випадку, якщо продубльованого акаунту не існує, Національна служба здоров'я України повідомить про це пацієнтові.
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