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Що робити, якщо COVID-сертифікат не підтягується після зміни прізвища

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 360

 

У НСЗУ дали роз'яснення щодо подібних ситуацій

Після посилення карантину в Україні та введення нових обмежень в областях COVID-сертифікат став одним із найголовніших документів українців.

- Якщо змінили прізвище, наприклад, після одруження, у медичній картці лікар може також ввести ці зміни. Не потрібно створювати нову картку. Варто, коли надаєте нові особисті дані лікареві, повідомити, що у системі була вже створена картка за попереднім прізвищем. При створенні нової картки, у системі буде два таких документи, будуть плутанина і проблеми. Пацієнт не зможе отримати COVID-сертифікат. Він звертатиметься до лікаря за роз’ясненням, що робити, - повідомив в ефірі Громадське радіо директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш.

Якщо все ж таки створили два записи у додатку, потрібно звернутись за допомогою до НСЗУ. Служба розгляне ваші реєстраційні дані й документи, у разі виявленні дублів, служба об'єднає їх в один акаунт. У випадку, якщо продубльованого акаунту не існує, Національна служба здоров'я України повідомить про це пацієнтові.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 COVID-сертифікат
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