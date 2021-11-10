На Полтавщині чоловіки незаконно нарубали повний ЗІЛ деревини

У Полтавському районі, поблизу с. Мале Ладижине, поліцейські зафіксували факт незаконної вирубки лісу, а також викрили двох лісорубів. Одному із фігурантів вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Подія мала місце у вересні 2021 року. Під час огляду місця події слідчі виявили та вилучили автомобіль ЗІЛ-130, завантажений деревиною, бензопили, а також спиляні акації, клени та берези. Також встановили, що до кримінального правопорушення причетні місцеві мешканці, яким 52 та 26 років.
За попередньою оцінкою спеціалістів Державної екологічної інспекції Центрального округу, правопорушниками завдана шкода довкіллю в понад 250 тис. грн.
У разі доведення вини судом чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Тривають слідчі дії.
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