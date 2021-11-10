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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловіки незаконно нарубали повний ЗІЛ деревини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 802 Коментарів: 2

 

За це їм загрожує до 7 років позбавлення волі

У Полтавському районі, поблизу с. Мале Ладижине, поліцейські зафіксували факт незаконної вирубки лісу, а також викрили двох лісорубів. Одному із фігурантів вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Подія мала місце у вересні 2021 року. Під час огляду місця події слідчі виявили та вилучили автомобіль ЗІЛ-130, завантажений деревиною, бензопили, а також спиляні акації, клени та берези. Також встановили, що до кримінального правопорушення причетні місцеві мешканці, яким 52 та 26 років.

- Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, за фактом незаконної порубки лісу відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України. Одному із фігурантів повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру другому правопорушнику, - розповів Максим Євграфов, начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції.

За попередньою оцінкою спеціалістів Державної екологічної інспекції Центрального округу, правопорушниками завдана шкода довкіллю в понад 250 тис. грн.

У разі доведення вини судом чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вирубка
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Коментарі: 2

371
shoni1970:
Сьогодні, 09:48

Ні в якому разі не захищаю цих лісорубів, але в мене питання: Що там з вирубкою Карпат? Чому ті, хто щоденно вивизить ліс ешелонами не сидять? Мабуть тому, що хтось посадить мільярд дерев взамін.

 


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1 202
antikola:
Сьогодні, 09:59

Цитата: shoni1970
Чому ті, хто щоденно вивизить ліс ешелонами не сидять?
так тому шо і ті, хто копає бурштин, та везе контрабас через кордон, а токож тому що і ті, шо люблять квартири, швидкість...та інші. Бо то було велике на....о від бубломойского, на яке клюнуло 75%....


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