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Вчора у центрі Кременчука зіткнулись Кia і Mazda: двоє в лікарні (доповнено)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 766

 

Автівки отримали механічні пошкодження

Ввечері 9 листопада на перехресті Сумської та Горького сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій КІА не надав перевагу в русі Mazda та спричинив аварію.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Обох водіїв госпіталізували. Діагноз встановлюється.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, водію КІА 41 рік, а водію Mazda - 33.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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