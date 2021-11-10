Ввечері 9 листопада на перехресті Сумської та Горького сталася ДТП.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій КІА не надав перевагу в русі Mazda та спричинив аварію.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Обох водіїв госпіталізували. Діагноз встановлюється.
Доповнено:
Як повідомили у пресслужбі поліції, водію КІА 41 рік, а водію Mazda - 33.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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