«Кременчук» здолав харківських «вікінгів» та зрівнявся з «Краматорськом»

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 195

Сьогодні, 6 листопада, хокейний клуб «Кременчук» зустрівся із «Рулав Одд». Наші хокеїсти здолали суперника із рахунком - 4:3.

У першому періоді рахунок відкрив «Кременчук», Олександр Коробов закинув шайбу потужним кидком. Єгор Серанов подвоїв перевагу кременчужан, обігравши Олега Петрова. У другому періоді Олексій Басков зменшив відрив – 2:1 на табло. Командам не вдалося більше закинути у другому ігровому відрізку часу.

У третьому періоді «Кременчук» набрав обертів та третю шайбу «містян» закинув Єгор Серанов, оформивши дубль. «Кременчук» закріпив перевагу – Артем Дубінін забив четвертий гол у ворота харків'ян. «Вікінги» не віддали ініціативи гри Артем Сурсов обіграв Михайла Боярчука. За чотири хвилини до кінця гри капітан "Рулав Одд" Євген Секірко скоротив відрив до мінімуму - 4:3. Перемогу у матчі здобув "Кременчук".