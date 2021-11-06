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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу 6 кременчужан померли через COVID-19: всі нещеплені

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 675

 

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 242 пацієнта

6 листопада в Кременчуці зареєстрували 96 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у епресслужбі мерії.

Захворіли 61 жінка віком від 24 до 84 років, 34 чоловіка віком від 19 до 84 років та 16-річна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання 84 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні, а 12 - в інфекційних шпиталях. Серед ушпиталених за добу - жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 242 пацієнта.

На жаль, 6 невакцинованих пацієнтів померли: три жінки віком від 78 до 83 років та три чоловіка віком від 67 до 79 років.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 13 582 випадки хвороби: одужало 10 006, померло 402.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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