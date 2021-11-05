Що вимагали батьки дітей на мітингу у Кременчуці: повний текст звернення меру
Сьогодні, 17:02
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Звернення складене від імені батьків та вихователів дитсадків
Сьогодні, 5 листопада, під час мітингу під мерією батьки вручили звернення міському голові, Редакція отримала повний текст цього звернення. У ньому - вимоги відновити роботу зачинених дитсадків, а вихователям - повернути виплати за престижність праці.
Нагадаємо, мер Віталій Малецький зранку зустрічався з представниками батьківської спільноти, через що засідання виконкому розпочалося із запізненням. На засідання був терміново внесений проєкт рішення про перерозподіл коштів: 5 млн грн направлять на зарплату освітянам.
Звернення
Ми, працівники закладів дошкільної освіти міста Кременчука та батьки дітей, що їх відвідують, звертаємось до вас, щодо порушення наших прав та законодавчо нормативно-правових документів.
У зв’язку з цим вимагаємо наступне:
- Негайно завершити ремонтні роботи в приміщеннях та на територіях ЗДО № 18, 62, 70,64, до 01.12.2021
- Відновити роботу зачинених садочків № 11, 25,5, 64 до 08.11.2021
- Не проводити оптимізацію і реорганізацію ЗДО у 2022-2025рр. без детального обговорення і письмових висновків колективів ЗДО та загальних батьківських зборів з протоколами та підписами всіх учасників освітнього процесу
Тим більше що, в стратегічних цілях державної політики у сфері дошкільної освіти, міністр освіти С. Шкарлет анонсував:
- розширення мережі закладів дошкільної освіти в територіальних громадах
- підвищення статусу та соціальних гарантій педагогічним працівників сфери дошкільної освіти;
- Повернути педагогам престижність не менше 20 % від заробітної плати.
- Виплатити щорічну грошову винагороду, що передбачено ч. 1 ст. 57 Закону про освіту «Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків» у повному обсязі.
- Ніяких добровільно-примусових відпусток без збереження заробітної плати.
- Не порушувати закон та правила протиепідемічних вимог зводячи групи – адже, під час пандемії за постановою «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)», від 25 серпня 2021 Р. №8 п.12 зазначено, що педагоги мають розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання - змішування груп.
- Забезпечити достатнє фінансування на створення належного предметно-розвиваюче середовище (іграшки, меблі, обладнання, засоби гігієни, тощо)
- Систематично та своєчасно здійснювати виплати заробітної плати.
- Фінансувати з бюджету оплату курсів підвищення кваліфікації педагогів, Відповідно до частини першої статті 57 Законудержава забезпечує оплату підвищення кваліфікації, що є однією з державних гарантій. Згідно з абзацом першим частини п’ятої статті 59 Закону загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначається законодавством. Відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 78 Закону підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів
- Оплачувати понаднормову роботу педагогам (заміни, підміни) у повному обсязі.
- Надати фінансування для створення безпечних умов для життя та здоров’я дітей на території ЗДО (вирубка аварійних, високих дерев, поновлення накриття павільйонів, ремонт пішохідних доріжок, демонтування небезпечного обладнання та заміну на нове) за рахунок міського бюджету.
- Перерозподілити кошти з святкувань нового року, новорічних ранків, озеленення міста на потреби дошкільної освіти.