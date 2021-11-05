Що вимагали батьки дітей на мітингу у Кременчуці: повний текст звернення меру

Звернення

Ми, працівники закладів дошкільної освіти міста Кременчука та батьки дітей, що їх відвідують, звертаємось до вас, щодо порушення наших прав та законодавчо нормативно-правових документів.

У зв’язку з цим вимагаємо наступне:

Негайно завершити ремонтні роботи в приміщеннях та на територіях ЗДО № 18, 62, 70,64, до 01.12.2021 Відновити роботу зачинених садочків № 11, 25,5, 64 до 08.11.2021 Не проводити оптимізацію і реорганізацію ЗДО у 2022-2025рр. без детального обговорення і письмових висновків колективів ЗДО та загальних батьківських зборів з протоколами та підписами всіх учасників освітнього процесу

Тим більше що, в стратегічних цілях державної політики у сфері дошкільної освіти, міністр освіти С. Шкарлет анонсував:

розширення мережі закладів дошкільної освіти в територіальних громадах

підвищення статусу та соціальних гарантій педагогічним працівників сфери дошкільної освіти;