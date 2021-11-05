Вітчим жбурнув у 3-річного пасинка металевий чайник: дитина в лікарні

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 810

4-го листопада, близько 17.00, до поліції звернулася 32-річна мешканка одного із сіл Глобинської громади, співмешканець якої наніс тілесні ушкодження її 3-річному сину.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Глобино).

Як повідомили у пресслужбі поліції, що 34-річний чоловік кинув у дитину металевий чайник. На часі хлопчика доставили до лікарні Кременчука. Загрози його життю та здоров'ю немає.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.