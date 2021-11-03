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ХК «Кременчук» підозрює, що український хокеїст «Сокола» має громадянство Білорусі

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 197

Документи, надані київським клубом для заявки гравця, імовірно, є недійсними 

Українською хокейною лігою розпочато розслідування щодо гравця «Сокола» Віктора Андрущенка. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

1 листопада на адресу Української хокейної ліги надійшов запит від ХК «Кременчук» щодо гравця київського «Сокола» Віктора Андрущенка.

У своєму запиті кременчуцький клуб зазначив, що згідно з наявною в інтернеті інформацією, вказаний хокеїст має паспорт громадянина Білорусі і виступав у місцевому чемпіонаті під білоруським прапором. Також «Кременчук» попросив перевірити наявність у гравця чинного паспорта громадянина України.

Виконавчою дирекцією Української хокейної ліги було піднято архів документів, наданих ХК «Сокіл» для заявки на сезон 2021/22.

Перевірка номера паспорта громадянина України через сервіс Державної міграційної служби України, надана ХК «Сокіл» разом із заявкою Віктора Андрущенка, показала, що цей документ є недійсним.

У зв'язку з цим на адресу ХК «Сокіл» надіслано запит з вимогою надати пояснення щодо зазначеного факту. Також для прояснення ситуації офіційний запит надіслано на адресу Голови Державної міграційної служби України.

Українською хокейною лігою розпочато розслідування за цим фактом. Нагадаємо, що відповідно до пункту 1 статті 54 Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України за надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявкового списку Клубу на гру, результати матчів за його участю анулюються, а Клубу зараховується технічна поразка.

Станом на 3 листопада 2021 року Віктор Андрущенко взяв участь у 10 матчах чемпіонату Української хокейної ліги. Зазначимо, що у 8 із зазначених зустрічей у заявці «Сокола» була максимальна кількість іноземних гравців, дозволених за регламентом – 11.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей Сокіл ХК Кременчук Білорусь
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