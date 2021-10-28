Термомодернізацію шкіл у Кременчуці завершать швидше, ніж дитсадків: що каже генпідрядник

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 358

Річ у тім, що у школах не утеплюють зовнішні стіни, а лише міняють вінка, а в деяких встановлюють ІТП

Розпочату термомодернізацію у кременчуцьких школах, що проводиться за гроші ЄБРР, завершать швидше, ніж у дитсадках. Про це розповів «Телеграфу» Іван Вагнер, директор представництва азербайджанської компанії «Арт Проже», яка виступає генеральним підрядником проєкту. Ми поспілкувалися з ним під час виїзного засідання двох депутатських комісій, які перевіряли хід ремонтних робіт з глобального проєкту термомодернізації, строки виконання яких порушені.

Так, Іван Вагнер запевняє, що через тиждень завершаться пусконалагоджувальні роботи ІТП у школі №20, яку оглянули депутати — і вона буде готова до подачі тепла та прийому дітей. Те саме він каже й про інші школи, які в роботі.

Нагадаємо, відповідно до інформації замовника — КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК), з 15 квітня розпочаті роботи про заміні вікон у школах №4, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28. У деяких школах, крім цього, встановлюють індивідуальні теплові пункти. Утеплення зовнішніх стін у школах проєктом не передбачено, і саме тому генпідрядник розраховує завершити розпочаті роботи у школах швидше, ніж у дитсадках.

На завершення будівельних робіт у дитсадках, де утеплюють зовнішні стіни, піде більше часу — генпідрядник орієнтується на кінець листопада.

Роботи у дитсадках тривають із червня, ось перелік, який дає КМЕК: № 2, 5, 11, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 34, 62, 64, 70, 78. Роботи мали бути завершені в липні — але вони тривають. Нагадаємо, паралізована робота 11 дитсадків — батькам запропонували перевести дітей до інших закладів. Деякі з тих, що потрапили під глобальний ремонт, працюють частково (тобто дітей приймає частина груп), наприклад, дитсадки №25 та 78.

Зі свого боку, підрядник жаліється на затримку другої частини авансу та довгі банківські процедури.

Під час виїзного засідання депутати та обурені батьки вихованців, які прийшли на зустріч, зауважили: не слід було починати роботи одночасно у такій кількості закладів, натомість здавати об'єкти почергово.

Це була далеко не єдина претензія до замовника і підрядника: нагадаємо, за зрив виконання проєкту депутати вимагають відсторонити від роботи (або звільнити) директора КМЕК Вадима Качана, а з генпідрядником розірвати угоду.

Наступне засідання депутатських комісій 3 листопада. Далі буде.

Передісторія

Термомодернізація здійснюється за кредитні кошти ЄБРР. Загальна вартість проєкту — 10 млн грн.

Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія», створене Кременчуцькою міською радою спеціально для виконання цього проєкту. КМЕК провела тендер за умовами банку ЄБРР (поза системою закупівель Prozorro) та уклала угоду з переможцем — азербайджанською компанією «Арт Проже».

Парадокс у тому, що тепер цього договору (де обумовлені й терміни виконання робіт, і штрафні санкції за зрив цих термінів) не можуть добитися й самі депутати. КМЕК відповідає їм, що це інформація конфіденційна... Хоча гроші за кредит повертатиме територіальна громада — тобто ми з вами - відповідно і ці кошти, і самі укладені договори мають бути публічними.