За крок до фінішу: «Кремінь» та «Ягуар» не змогли здолати «гірників»

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 221

У Горішніх Плавнях футбольний клуб «Гірник-Спорт-2» в рамках чемпіонату Полтавської області зіграв два матчі з кременчуцькими командами.

У попередньому турі «Ягуар» зіграв у сусідньому місті. Цікаво, що плавнівці у цьому матчі були номінальними господарями. Як стало відомо «Телеграфу» «Ягуар» не зміг прийняти суперника вдома через неналежний стан стадіону «Нафтохімік».

«Ягуар» - «Гірник-Спорт-2» - 0:4

Голи: Якубовський Павло, 45 (0:1), Подрезан Олександр, 47 (0:2), Чернецький Данило, 52 (0:3), Якубовський Павло, 80 (0:4)

«Гірник-Спорт-2» витримав тиск, який суперник створив протягом більшої частини першого тайму, а перед самою перервою Павло Якубовський відкрив рахунок – 1:0. Про це повідомляє пресслужба«Гірник-Спорт».

На початку другого тайму партнери вивели на ударну позицію Олександра Подрезана, який не схибив і відправив м’яч у сітку воріт – 2:0. Цікаво, що Подрезан у цьому поєдинку вийшов не незвичній для себе позиції правого захисника, але встигав не тільки відпрацьовувати у обороні, але й значно допоміг у атаці. Третій гол оформив Данило Чернецький – 3:0. Ця атака також виникла після стрімкої контратаки, а довершив розгром «Ягуара» Павло Якубовський, якому у цьому матчі вдався дубль – 4:0.

«Кремінь-2» вчора, 27 жовтня, у Горішніх Плавнях зіграв останній виїзний матч. Кременчужани з двома різними таймами втратили перемогу на останніх секундах матчу.

«Гірник-Спорт-2» - «Кремінь-2» - 3:2

Голи: Кошуба Дмитро, 24 (0:1), Кошуба Дмитро, 45 (0:2), Ракша Павло, 62, Млинець Артем, 85 (2:2), Ракша Павло, 90+2 (3:2)

Кременчужани у першій половині матчу володіли ініціативою. Дмитро Кашуба у першому таймі двічі відзначився за «синьо-білих»: спочатку відзначився з гострого кута, а до перерви ударом головою з кутового оформив дубль.

Після перерви господарі перехопили ініціативу. «Гірник-Спорт-2» забив гол у ворота гостей, але арбітр не зафіксував через положення поза грою. Але на 62-й хвилині Павло Ракша дограв до кінця епізод, коли після подачі Володимира Королькова з кутового голкіпер «Кременя-2» не втримав м’яч у руках. Форвард «Гірника-Спорт-2» опинився поруч і відправив м’яч у сітку воріт – 1:2. На 80 хв гірники зрівняли рахунок - Артем Млинець після передачі Володимира Королькова зробив рахунок 2:2. Гра добігала кінця і вже в останній атаці Євгеній Слива, який проводив у якості голкіпера другий матч поспіль, видив довгу передачу і Павло Ракша зумів перекинути м’яч через голкіпера у ворота – 3:2.

Тренер «Гірник-Спорт-2» Сергій Свистун прокоментував події матчу:

- Усі матчі, які ми грали із «Кременем-2» були важкими. У Кременчуці ми також програвали 0:2, але виграли матч із рахунком 3:2. На таких подинках повинна зростати молодь. Це дуже добре, що в нас є ветерани, які вийшли та посилили та переломили гру. Але все одно – наше завдання виховувати молодих гравців. Дуже дякую хлопцям, грали до кінця, старалися, - зауважив Сергій Свистун пресслужбі «Гірник-Спорт».

3-го листопада «Кремінь-2» зіграє заключний матч в чемпіонаті Полтавщини. Матч запланований на 18.30 на стадіоні «Кремінь-Арена» проти СК Геологія-2.