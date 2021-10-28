Наруга над могилами на Свіштовському кладовищі: деталі

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 669 Коментарів: 1

У редакцію «ТелеграфЪ» 27 жовтня звернулася читачка з повідомленням про жахливе видовище, яке побачила на Свіштовському кладовищі. Жінка приїхала провідати могили батьків - проте на місці поховань у секторі 10-А побачила згарище та повалені хрести.

Ми звернулися до директора СКРП Віталія Стефаненко, проте він відмовився коментувати інцидент, посилаючись на те, що там працює поліція. На запитання, коли саме був скоєний акт вандалізму, пан Стефаненко відповів:

- Я не пам'ятаю.

Більш детальний коментар надала пресслужба поліції Кременчука. Виявилося, що наругу над могилами скоїв 53-річний місцевий мешканець ще 20 жовтня. Від рук вандала постраждало понад 10 поховань.

По факту злочину поліція відкрила кримінальне провадження.