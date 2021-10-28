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Надзвичайні новини

Наруга над могилами на Свіштовському кладовищі: деталі

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 669 Коментарів: 1

 

Жінка приїхала провідати могили батьків - проте на місці поховань побачила згарище та повалені хрести

У редакцію «ТелеграфЪ» 27 жовтня звернулася читачка з повідомленням про жахливе видовище, яке побачила на Свіштовському кладовищі. Жінка приїхала провідати могили батьків - проте на місці поховань у секторі 10-А побачила згарище та повалені хрести.

Ми звернулися до директора СКРП Віталія Стефаненко, проте він відмовився коментувати інцидент, посилаючись на те, що там працює поліція. На запитання, коли саме був скоєний акт вандалізму, пан Стефаненко відповів:

- Я не пам'ятаю.

Більш детальний коментар надала пресслужба поліції Кременчука. Виявилося, що наругу над могилами скоїв 53-річний місцевий мешканець ще 20 жовтня. Від рук вандала постраждало понад 10 поховань.

Вандал пошкодив понад 10 надгробків на Свіштовському кладовищі

По факту злочину поліція відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вандали Свіштовське кладовище цвинтар
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 12:58

директор кладбища странный тип, не помнит,незнает, зачем он тогда вообще нужен?что тяжело было те могилки хоть как то в порядок привести?


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