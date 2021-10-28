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В Україні пройде третя фаза випробувань нових вакцин від COVID-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 144 Коментарів: 2

 

В дослідженні прийматимуть участь лише повнолітні громадяни

Міністерство охорони здоров'я повідомило 27 жовтня про проведення в Україні третьої фази клінічних випробувань двох вакцин проти COVID-19, інформує Obozrevatel. До неї залучатимуть повнолітніх громадян.

Запит на дослідження подала фармацевтична компанія Sanofi зі штаб квартирою у Парижі, Франція. Про це йдеться у наказі міністерства за підписом очільника відомства Віктора Ляшка.

Йдеться про випробування ад’ювантних препаратів проти COVID-19 на основі рекомбінантної технології (за такою технологію виготовляють, приміром, вакцину AstraZeneca). Вони ще не мають назв.

За даними міністерства, в Україні проводитимуть модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної і бівалентної вакцин. Вони призначені для захисту від коронавірусу дорослих осіб віком 18 років і старших.

Проходитиме дослідження у кількох медцентрах Києва та Вінниці:

Що відомо про нові COVID-вакцини

Розробником препаратів є Sanofi та GlaxoSmithKline – транснаціональна медична, фармацевтична, мікробіологічна компанія зі штаб-квартирою у британському Брентфорді.

Вакцини-кандидати розробили на основі технології рекомбінантних білків, яку Sanofi використовує у виготовленні сезонної вакцини проти грипу, а також із залученням ад’ювантної технологію, винайденої компанією GSK.

З документів про це у мережі відомо, що доклінічні дослідження показали обнадійливі результати щодо безпечності майбутніх препаратів та їхньої здатності формувати імунну відповідь.

У І та ІІ фазі клінічних випробувань вакцин узяли участь сотні осіб. Отримавши позитивні результати на цих етапах, Sanofi мала перейти до III фази досліджень вже наприкінці 2020 року.

Обидві компанії нарощували виробництво антигенів та ад’ювантів, ставлячи собі за мету виготовити до мільярда доз у 2021 році.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцини COVID-19 випробування
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Коментарі: 2

1 123
antikola:
Сьогодні, 11:28

скажите сколько платят-куча желающих будетsmile


8 2
1 324
hunter:
Сьогодні, 13:55

Цитата: antikola

скажите сколько платят-куча желающих будетsmile

главное чтобы на похорона хватило.


0 0

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