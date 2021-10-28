Будівля з трикотажною продукцією горіла у Кременчуці

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Вночі у Кременчуці горіла господарча будівля на вул. І.Приходько. Про це повідомила пресслужба кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області.

Вогонь знищив перекриття та шиферну покрівлю господарчої будівлі на площі 50 м кв. Знищено пластикову стелю на площі 15 м.кв., трикотажну продукцію (заготівля трикотажного одягу), готова трикотажна продукція, дрова 1.5 куб., речі бувші вжитку, утеплювач мін.вата на площі 15 м.кв.,єлектродріт довжиною 10 м.,одні дерев’яні двері. Закопчено стіни та стелю на площі 50 м кв.

Пошкоджено побутову техніку, дерев’яне перекриття гаражу на площі 2 м.кв.

Врятовано житловий будинок, гараж, господарча споруда. Причина пожежі і збитки встановлюються.