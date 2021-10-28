Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

Будівля з трикотажною продукцією горіла у Кременчуці

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 1 117

 

Причина пожежі і збитки встановлюються

Вночі у Кременчуці горіла господарча будівля на вул. І.Приходько. Про це повідомила пресслужба кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області.

Вогонь знищив  перекриття та шиферну покрівлю господарчої будівлі на площі  50 м кв. Знищено пластикову стелю на площі 15 м.кв., трикотажну продукцію (заготівля  трикотажного одягу), готова трикотажна продукція, дрова 1.5 куб., речі бувші вжитку, утеплювач мін.вата на площі 15 м.кв.,єлектродріт  довжиною 10 м.,одні  дерев’яні двері. Закопчено стіни та стелю на площі 50 м кв.

Пошкоджено побутову техніку, дерев’яне перекриття гаражу на площі 2 м.кв. 

Врятовано житловий будинок, гараж, господарча споруда. Причина пожежі і збитки встановлюються.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх