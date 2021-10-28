Залишився вертоліт: як зараз виглядає мурал з вертольотами

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 858

Кременчуцький художний Сергій Брильов показав, як зараз виглядає мурал на льотному коледжі.Стінопис прикрашає напис: «Літаємо всюди, де є небо!» Розробником проєкту став художник Сергій Брильов.

Художник зазначив на своїй сторінці у фейсбуці:

- А бачили ще частину цього мурального комплексу, яка з'явилася протягом сьогоднішнього дня? Можливо й ні, бо середина тижня доволі заклопотана, тому я й зкидую вам цю світлину. Завершальну світлину цього дня. Як бачите, показався останній гелікоптер, а далі тільки небо... Бажайте гарної погоди у Klk.hnuvs та сил трохи замореному художнику) пардон, вуличному художнику, - зауважив художник.







