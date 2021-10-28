Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук, Культура

Залишився вертоліт: як зараз виглядає мурал з вертольотами

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 858

 

Більша половина роботи вже зроблена

Кременчуцький художний Сергій Брильов показав, як зараз виглядає мурал на льотному коледжі.Стінопис прикрашає напис: «Літаємо всюди, де є небо!» Розробником проєкту став художник Сергій Брильов.

На льотному коледжі у Кременчуці «народжується» мурал з вертольотами

Художник зазначив на своїй сторінці у фейсбуці:

- А бачили ще частину цього мурального комплексу, яка з'явилася протягом сьогоднішнього дня? Можливо й ні, бо середина тижня доволі заклопотана, тому я й зкидую вам цю світлину. Завершальну світлину цього дня. Як бачите, показався останній гелікоптер, а далі тільки небо... Бажайте гарної погоди у Klk.hnuvs та сил трохи замореному художнику) пардон, вуличному художнику, - зауважив художник. 



4
Автор: Альона Душенко
Теги: мурал вертоліт Сергій Брильов льотний коледж
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх