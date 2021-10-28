Правоохоронці зупинили у Кременчуці водія з підробними документами

Вчора вночі, на проспекті Свободи охоронці порядку зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Під час перевірки документів інспектори помітили ознаки підробки у водійському посвідченні 33-річного керманича. А перевіривши цей документ за допомогою інформаційних баз — з'ясували, що посвідчення з аналогічними серією та номером було видане зовсім іншому водієві.
Сам же ймовірний порушник розповів поліцейським, що термін дії його водійського посвідчення закінчився ще у січні цього року, тому він замовив документ у мережі Інтернет.
На місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.
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