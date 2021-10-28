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Правоохоронці зупинили у Кременчуці водія з підробними документами

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 571 Коментарів: 1

 

На місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події

Вчора вночі, на проспекті Свободи охоронці порядку зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори помітили ознаки підробки у водійському посвідченні 33-річного керманича. А перевіривши цей документ за допомогою інформаційних баз — з'ясували, що посвідчення з аналогічними серією та номером було видане зовсім іншому водієві.

Сам же ймовірний порушник розповів поліцейським, що термін дії його водійського посвідчення закінчився ще у січні цього року, тому він замовив документ у мережі Інтернет.

На місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція документи
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Коментарі: 1

1 123
antikola:
Сьогодні, 11:36

На Молодіжному поліцейські завітали у кол-центр, працівники якого займалися шахрайством. Це ті самі «працівники» різних банків, які телефонують мешканцям всієї України й повідомляють про те, що їхню картку нібито заблоковано, з нею проводять підозрілі дії, або просто потрібно оновити дані.

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