Правоохоронці зупинили у Кременчуці водія з підробними документами

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 571 Коментарів: 1

Вчора вночі, на проспекті Свободи охоронці порядку зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори помітили ознаки підробки у водійському посвідченні 33-річного керманича. А перевіривши цей документ за допомогою інформаційних баз — з'ясували, що посвідчення з аналогічними серією та номером було видане зовсім іншому водієві.

Сам же ймовірний порушник розповів поліцейським, що термін дії його водійського посвідчення закінчився ще у січні цього року, тому він замовив документ у мережі Інтернет.

На місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.