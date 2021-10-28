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25-річному кременчужанину погрожували розправою

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 0

 

Отримавши від потерпілого детальний опис нападника, патрульні негайно вирушили на пошуки

Учора вдень, 28 жовтня, охоронці порядку отримали повідомлення про грабіж на вулиці Шевченка. 25-річний заявник повідомив поліцейським, що невідомий громадянин, погрожуючи фізичною розправою, забрав у нього кошти. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 

Отримавши від потерпілого детальний опис нападника, патрульні негайно вирушили на пошуки. 

І от на вулиці Небесної Сотні увагу поліцейських приверну чоловік, схожий за описом. Заявник вказав саме на нього.

Інспектори передали можливого грабіжника слідчим, що прибули на місце з'ясувати усі обставини події.

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Автор: Альона Душенко
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