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Надзвичайні новини, Полтавщина

Через аварію на залізниці затримався потяг з Кременчука

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 147

 

Аварія на залізниці в Житомирській області

Унаслідок сходження вантажних вагонів у Житомирській області, що сталося 27 жовтня, затримуються з прибуттям до Києва та в зворотних напрямках близько 20 пасажирських поїздів. Про це повідомляють у соціальних мережах «Укрзалізниця» та пасажири.

Вагони, які зійшли з рейок, заблокували рух у напрямку Козятина.

«Для поїздів далекого сполучення розробили змінений маршрут. Це маршрут через Фастів – Житомир – Бердичів та у зворотному напрямку, для Інтерсіті – через Коростень та Шепетівку», – написав у фейсбуці член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Затримка близько чотирьох-п’яти годин стосується таких поїздів:

  • 134/133 Рахів Миколаїв
  • 772/771 Хмельницький Київ
  • 88/87 Ковель Новоолексіївка
  • 138/137 Хмельницький Лисичанськ
  • 769/770 Київ Кам'янець-Подільський
  • 357/758 Київ Рахів
  • 867/868 Київ Гречани
  • 13/113-14/114 Київ Солотвине, Чоп
  • 145/146 Київ Ізмаїл
  • 81/82 Київ Ужгород
  • 49/50 Київ Трускавець
  • 29/30 Київ Ужгород
  • 105/106 Київ Одеса
  • 41/42 Трускавець Дніпро
  • 42/41 Дніпро Трускавець
  • 130/150 - 129/149 Кременчук, Полтава - Івано-Франківськ, Ворохта
  • 22/21 Трускавець Харків
  • 3/4 Ужгород Запоріжжя
  • 110/109 Львів Херсон
  • 139/140 Київ Кам'янець-Подільський

Увечері 27 жовтня із затримкою 4 години 24 хвилин до столиці прибув поїзд 764 Одеса – Київ, який першим вирушив зміненим маршрутом.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Укрзалізниця
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