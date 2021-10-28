Через аварію на залізниці затримався потяг з Кременчука

Унаслідок сходження вантажних вагонів у Житомирській області, що сталося 27 жовтня, затримуються з прибуттям до Києва та в зворотних напрямках близько 20 пасажирських поїздів. Про це повідомляють у соціальних мережах «Укрзалізниця» та пасажири.
Вагони, які зійшли з рейок, заблокували рух у напрямку Козятина.
«Для поїздів далекого сполучення розробили змінений маршрут. Це маршрут через Фастів – Житомир – Бердичів та у зворотному напрямку, для Інтерсіті – через Коростень та Шепетівку», – написав у фейсбуці член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Затримка близько чотирьох-п’яти годин стосується таких поїздів:
Увечері 27 жовтня із затримкою 4 години 24 хвилин до столиці прибув поїзд 764 Одеса – Київ, який першим вирушив зміненим маршрутом.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.