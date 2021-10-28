Мешканець Херсонщини після вбивства тікав до Горішніх Плавнів на велосипеді

Жителя Херсонщини підозрюваного у тяжкому злочині, розшукали через два тижні після того, як він втік з місця події. За інформацією відділу комунікації Головного управління НПУ Херсонської області, 40-річний чоловік одного з жовтневих днів завдав своїй співмешканці кілька ударів по голові та тілу, після чого втік з місця події. 41-річна жінка померла на місці, її тіло знайшла матір підозрюваного у вбивстві. Завдяки слідчо-оперативним заходам, співробітники поліції встановили, що громадянин може перебувати на території Полтавської області у будинку своєї родички.
Начальник управління карного розшуку ГУ НПУ Херсонської області Денис Карімов повідомив, що підозрюваного у супроводі поліцейських доставили до регіону.
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