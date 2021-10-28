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Надзвичайні новини

Мешканець Херсонщини після вбивства тікав до Горішніх Плавнів на велосипеді

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 343 Коментарів: 1

 

Чоловіка доставили у регіон

Жителя Херсонщини підозрюваного у тяжкому злочині, розшукали через два тижні після того, як він втік з місця події. За інформацією відділу комунікації Головного управління НПУ Херсонської області, 40-річний чоловік одного з жовтневих днів завдав своїй співмешканці кілька ударів по голові та тілу, після чого втік з місця події. 41-річна жінка померла на місці, її тіло знайшла матір підозрюваного у вбивстві. Завдяки слідчо-оперативним заходам, співробітники поліції встановили, що громадянин може перебувати на території Полтавської області у будинку своєї родички.

- У результаті проведених оперативно-розшукових дій співробітники управління карного розшуку главку поліції області встановили, що громадянин на велосипеді прямує до своїх сестер у Горішні Плавні Полтавської області. Херсонські поліцейські повідомили про це колег і розшукованого затримали в помешканні однієї з родичок, - йдеться у повідомленні.

Начальник управління карного розшуку ГУ НПУ Херсонської області Денис Карімов повідомив, що підозрюваного у супроводі поліцейських доставили до регіону.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство Горішні Плавні
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Коментарі: 1

1 120
antikola:
Сьогодні, 09:18

а шо с мальчиком-последователем зайцевой, трухиных?

Я скажу, когда 200 будет": в сети появилось видео с телефонов пассажиров Infiniti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове

2 0

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