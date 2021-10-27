Як три вщент заповнених гранатових автобуси: у Кременчуці 282 нових випадки COVID-19

Вчора, 23:05 Переглядів: 440

На жаль, 6 пацієнтів померли, з них жодного вакцинованого

Сьогодні, 27 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 282 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 163 жінки віком від 19 до 83 років, 114 чоловіків віком від 18 до 86 років та 5 дітей віком від 10 до 17 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 269ь пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 13 пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях, в тому числі один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 211 пацієнтів.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 62 пацієнта.

На жаль, 6 пацієнтів померли: два чоловіка віком 60 років і 75 років та чотири жінки віком від 80 до 85 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Для наочності Телеграф перевів рекордну кількість захворілих у пасажирів комунального автобуса. Якщо помістити хворих у комунальний транспорт, то для цього необхідно 12 автобусів, якщо розмістити всіх лише на сидячих місцях, або три автобуси з вщент заповненими кременчужанами.

Нагадаємо, що гранатові автобуси розраховані на 103 місця, 24 з них – сидячі.



