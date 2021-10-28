У Кременчуці створять експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету

Рішенням міського голови Кременчука Віталія Малецького створено експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету. Експертна група утворюється з метою проведення детального аналізу проєктів, які подані на Громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади відповідно до цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» та Положення цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки».
Члени експертної групи:
Безверха Ірина Олександрівна - начальник управління земельних ресурсів;
Бутенко Катерина Вікторівна - перший заступник директора Департаменту – начальник управління комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства;
Волошко Віталій Юрійович - заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту;
Волощенко Олександра Григорівна - начальник управління містобудування та архітектури;
Доценко Марина Миколаївна - директор Департаменту соціального захисту населення;
Іванова Анна Олександрівна - головний спеціаліст сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату;
Кондрашов Володимир Олександрович - начальник Управління культури і туризму;
Медведенко Олег Володимирович - начальник управління молоді та спорту;
Михайленко Світлана Олександрівна - перший заступник директора департаменту з питань фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти;
Мусієнко Павло Михайлович - директор комунального госпрозрахункового підприємства «Креміньміськпроект»;
Середа Максим Володимирович - директор Департаменту охорони здоров’я;
Федотова Анжела Анатоліївна - начальник технічного нагляду з благоустрою та капітального ремонту житлового фонду Департаменту житлово-комунального господарства;
Шкіндер Юрій Дмитрович - заступник начальника комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»;
Яковенко Тетяна Вадимівна - головний спеціаліст з проєктування Департаменту житлово-комунального господарства.
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