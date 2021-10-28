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У Кременчуці створять експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 244

 

До групи увійшли різні фахівці

Рішенням міського голови Кременчука Віталія Малецького створено експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету. Експертна група утворюється з метою проведення детального аналізу проєктів, які подані на Громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади відповідно до цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» та Положення цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки».

Склад експертної групи з проведення аналізу проєктів громадського бюджету 

  • Пелипенко Володимир Михайлович - перший заступник міського голови, голова експертної групи;
  • Гриценко Юрій Васильович - секретар міської ради, заступник голови експертної групи;
  • Перевезенцев Євген Михайлович - завідувач сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар експертної  групи. 

Члени експертної групи:

  • Безверха Ірина Олександрівна - начальник управління земельних ресурсів;

  • Бутенко Катерина Вікторівна - перший заступник директора Департаменту – начальник управління комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства;

  • Волошко Віталій Юрійович - заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту;

  • Волощенко Олександра Григорівна - начальник управління містобудування та архітектури;

  • Доценко Марина Миколаївна - директор Департаменту соціального захисту населення;

  • Іванова Анна Олександрівна - головний спеціаліст сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату;

  • Кондрашов Володимир Олександрович - начальник Управління культури і туризму;

  • Медведенко Олег Володимирович - начальник управління молоді та спорту;

  • Михайленко Світлана Олександрівна - перший заступник директора департаменту з питань фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти;

  • Мусієнко Павло Михайлович - директор комунального госпрозрахункового підприємства «Креміньміськпроект»;

  • Середа Максим Володимирович - директор Департаменту охорони здоров’я;

  • Федотова Анжела Анатоліївна - начальник технічного нагляду з благоустрою та капітального ремонту житлового фонду Департаменту житлово-комунального господарства;

  • Шкіндер Юрій Дмитрович - заступник начальника комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»;

  • Яковенко Тетяна Вадимівна - головний спеціаліст з проєктування Департаменту житлово-комунального господарства.

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Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет
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