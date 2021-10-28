У Кременчуці створять експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету

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Рішенням міського голови Кременчука Віталія Малецького створено експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету. Експертна група утворюється з метою проведення детального аналізу проєктів, які подані на Громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади відповідно до цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» та Положення цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки».

Склад експертної групи з проведення аналізу проєктів громадського бюджету

Пелипенко Володимир Михайлович - перший заступник міського голови, голова експертної групи;

Гриценко Юрій Васильович - секретар міської ради, заступник голови експертної групи;

Юрій Васильович - секретар міської ради, заступник голови експертної групи; Перевезенцев Євген Михайлович - завідувач сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар експертної групи.

Члени експертної групи: