Як вберегти очі: Поради щодо гігієни зору для школярів та студентів

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 355

Гігієна очей - це комплекс заходів, спрямованих на збереження і підтримання гарного зору, профілактика багатьох очних захворювань, передумова нормального функціонування зорового апарату.

Важливо навчати дітей уважно ставитися до свого здоров’я, і зокрема, гігієни зору з раннього віку. Вони повинні розуміти, як звички та поведінка впливають на очі і зір. Піклування про зір з дитинства сприятиме здоров'ю очей протягом всього життя.

Поради щодо гігієни зору для школярів та студентів: слідкуйте за режимом зорового навантаження. Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку варто давати відпочинок очам кожні 20-30 хвилин. Уникайте використання екранів, коли на них потрапляють прямі сонячні промені. Відблиски на екрані можуть викликати серйозну напругу для очей. Відрегулюйте яскравість та контрастність екрану до комфортного рівня. Велике значення має місце, де дитина готує уроки. Це має бути тихе, добре освітлене приміщення. Розміри столу і стільця повинні відповідати зросту дитини. Відстань від очей до зошита або підручника не повинна бути меншою, ніж 30 см. Не дозволяйте дітям читати книги з телефонів.

Поради батькам під час дистанційного навчання:

заохочуйте дитину сидіти з прямою спиною. Неправильна постава може сприяти напрузі м’язів шиї та очей і призводити до головного болю;

введіть правило тримати цифрові носії на відстані від 45 до 60 сантиметрів від очей;

нагадуйте дітям про необхідність моргати перед екраном;

зменшіть час перегляду телевізора, та обмежте користування ґаджетами;

обов’язковими є прогулянки, рухливі ігри на свіжому повітрі зі своєю дитиною після занять протягом 1,5-2 години.

Відпочинок для очей - це сконцентрований погляд вдалину. Так око розслабляється і відновлюється його фізіологічний стан. Виконуйте з дітьми гімнастику для очей під час виконання домашніх завдань, та заохочуйте їх повторювати ці вправи між уроками.

Корисними є заняття великим тенісом, бадмінтоном, плаванням.

Вправи для очей від офтальмолога: