Як вберегти очі: Поради щодо гігієни зору для школярів та студентів

Матеріал підготувала лікар-офтальмолог дитячий консультативно-діагностичного центру КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» Оксана Микитенко
Гігієна очей - це комплекс заходів, спрямованих на збереження і підтримання гарного зору, профілактика багатьох очних захворювань, передумова нормального функціонування зорового апарату.
Важливо навчати дітей уважно ставитися до свого здоров’я, і зокрема, гігієни зору з раннього віку. Вони повинні розуміти, як звички та поведінка впливають на очі і зір. Піклування про зір з дитинства сприятиме здоров'ю очей протягом всього життя.
Поради щодо гігієни зору для школярів та студентів: слідкуйте за режимом зорового навантаження. Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку варто давати відпочинок очам кожні 20-30 хвилин. Уникайте використання екранів, коли на них потрапляють прямі сонячні промені. Відблиски на екрані можуть викликати серйозну напругу для очей. Відрегулюйте яскравість та контрастність екрану до комфортного рівня. Велике значення має місце, де дитина готує уроки. Це має бути тихе, добре освітлене приміщення. Розміри столу і стільця повинні відповідати зросту дитини. Відстань від очей до зошита або підручника не повинна бути меншою, ніж 30 см. Не дозволяйте дітям читати книги з телефонів.
Поради батькам під час дистанційного навчання:
- заохочуйте дитину сидіти з прямою спиною. Неправильна постава може сприяти напрузі м’язів шиї та очей і призводити до головного болю;
- введіть правило тримати цифрові носії на відстані від 45 до 60 сантиметрів від очей;
- нагадуйте дітям про необхідність моргати перед екраном;
- зменшіть час перегляду телевізора, та обмежте користування ґаджетами;
- обов’язковими є прогулянки, рухливі ігри на свіжому повітрі зі своєю дитиною після занять протягом 1,5-2 години.
Відпочинок для очей - це сконцентрований погляд вдалину. Так око розслабляється і відновлюється його фізіологічний стан. Виконуйте з дітьми гімнастику для очей під час виконання домашніх завдань, та заохочуйте їх повторювати ці вправи між уроками.
Корисними є заняття великим тенісом, бадмінтоном, плаванням.
Вправи для очей від офтальмолога:
- Приклади вправ: кілька разів із силою заплющити, а потім відкрити очі, обертати очима спочатку за годинниковою, а потім проти годинникової стрілки, кілька раз подивитися вгору, вниз, вліво, вправо.
- ЗОЛОТА ФОРМУЛА: НЕЙТРАЛЬНА ПОЗА + ВІЛЬНІ РУХИ + ЧАС ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ сил = здоров’я для збереження органу зору.
- Правильне, здорове харчування дитини теж суттєво впливає на здоров’я очей. Рекомендуємо регулярне вживання кисломолочних продуктів, яловичини, м’яса кролика і птиці, морської риби, ягід, овочів, цитрусових. Корисні для зору продукти, що мають жовто-помаранчеве забарвлення (морква, гарбуз, перець).
- Здоровий сон. Іноді втома очей виникає, якщо дитина не встигає відпочити під час нічного сну. Радимо школярам лягати спати не пізніше десятої вечора. Дефіцит нічного сну можна компенсувати денним відпочинком після дистанційного навчання.
- Щороку перевіряйте зір. Слідкуйте, чи не розпочала ваша дитина мружитись, наближувати до очей текст, скаржитись, що не бачить дошку, тримати голову та проектувати погляд під кутом. Все це повинно вас насторожити. Зір потрібно контролювати затуляючи кожне око окремо. Відвідуйте лікаря регулярно.
Автор: лікар-офтальмолог дитячий консультативно-діагностичного центру КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» Оксана МИКИТЕНКО