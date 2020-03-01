Гранатовий автобус №25 вийшов на маршрут у Кременчуці

Сегодня, 11:40 Просмотров: 3 054 Комментариев: 17

Відсьогодні у Кременчуці на маршрут вийшов автобус №25 «Вул. Правобережна – ПАТ «Укртатнафта». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, зранку автобуси вперше вийшли в рейс по даному маршруту.









Кременчужани тепер зможуть користуватися комунальним транспортом та без проблем діставатися лівобережної та правобережної частин міста.









Планується, що у будні на маршруті працюватиме 8 таких машин, інтервал руху між ними буде 15 хвилин. У вихідні дні на маршруті працюватиме 6 автобусів з інтервалом руху 16 хв. Графік руху тролейбусне управління планує розмістити на кожній зупинці, аби громадянам було зручно користуватися пасажирським транспортом.





Маршрут № 25 - найдовший у Кременчуці, довжина його оборотного рейсу складає 50 км. Обслуговуватиме його КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», яке придбало 10 нових автобусів і виграло конкурс. Автобуси розраховані на 103 місця, 24 з них – сидячі. Також автобуси пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Вартість проїзду на даному маршруті становитиме як і у всьому комунальному транспорті міста - 2 гривні, а для пільгових категорій - безкоштовно.



