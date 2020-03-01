Кременчуг

Гранатовий автобус №25 вийшов на маршрут у Кременчуці

Сегодня, 11:40 Просмотров: 3 054 Комментариев: 17

 

Найдовший маршрут становить 50 км (кільце)

Відсьогодні у Кременчуці на маршрут вийшов автобус №25 «Вул. Правобережна – ПАТ «Укртатнафта». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, зранку  автобуси вперше вийшли в рейс по даному маршруту. 


10 автобусів завтра вийдуть на маршрут №25 «Вул. Правобережна - ПАТ «Укртатнафта»


Кременчужани тепер зможуть користуватися комунальним транспортом та без проблем діставатися лівобережної та правобережної частин міста. 


 


Планується, що у будні на маршруті працюватиме 8 таких машин, інтервал руху між ними буде 15 хвилин. У вихідні дні на маршруті працюватиме 6 автобусів з інтервалом руху 16 хв. Графік руху тролейбусне управління планує розмістити на кожній зупинці, аби громадянам було зручно користуватися пасажирським транспортом.


Маршрут № 25 - найдовший у Кременчуці, довжина його оборотного рейсу складає 50 км. Обслуговуватиме його КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», яке придбало 10 нових автобусів і виграло конкурс. Автобуси розраховані на 103 місця, 24 з них – сидячі.  Також автобуси пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Вартість проїзду на даному маршруті становитиме як і у всьому комунальному транспорті міста - 2 гривні, а для пільгових категорій - безкоштовно. 


 

17
Автор: Альона Душенко Источник фото: прес-служба мерії Кременчука
Теги: автобус маршрут №25

Комментарии: 17

578
Medar:
Сегодня, 12:04

А назад?


+2
22
FanFootball:
Сегодня, 12:15

Очень даже прилично. За 2 грн


+16
108
raduga:
Сегодня, 13:16

Сегодня утром уже проехалась на новеньком. Пахнет прям новым салоном, всё чистенько, красиво, комфортно и дёшево! Самое главное, бабульки ещё не "пронюхали", что для них тоже бесплатно, как в троллейбусе, поэтому без хождения по ногам)).

Маршрутки отдыхают.


+9
41
AvaloncheG:
Сегодня, 13:21

автор статті випадково сам не з обмеженими розумовими можливостями? Бо вже пару років як закріплений в законодавстві термін особи з інвалідністю, або маломобільні групи населення, бо виходячи з логіка автора допису мама з коляскою це теж "людина з обмеженими фізичними можливостями".


-5
72
revix:
Сегодня, 13:27

Страна идиотов! Когда по всей стране вводят карантин, призывают ограничить контакт людей, наши умы показательно всё делают наоборот


-19
20
wolodar:
Сегодня, 13:28

Так 8 или 10 автобусов?


+1
8
marinochka__30:
Сегодня, 13:28

скажу так, где я только не жила,но впервые вижу такое, что на столь длинное растояние с одного берега на другой,так ещё и через весь город, за 2 грн!!!!

 


+6
5
Олег Чуба:
Сегодня, 13:30

Хороший и длинный маршрут, который соеденяет один конец города со вторым, и проехаться можно всего лишь за 2 гривны. Хорошая работа Малецкого и его команды.


-4
4 127
почемучка:
Сегодня, 13:46

А 26 маршрут буде?


+2
1 100
s2e7r8g:
Сегодня, 14:00

Цитата: почемучка

А 26 маршрут буде?

Насколько я помню, по поводу 25-го была петиция. Дерзайте, мы поддержим.


-1
29
Olexander:
Сегодня, 14:07

Цитата: Олег Чуба
Хорошая работа Малецкого и его команды.
вибори ,вибори )) невже іншого кольору нема ?)))піар "команди мера" .Щоб знали холопи ,хто ваш барин )і не забували .Отак глянеш на тролейбус --а він гранатовий це робота "команди мера" ,глянеш на автобус ---знову той же самий колір це робота "команди мера" ) Скільки пафосу і самопіару .Скоро будуть народжуватися гранатового кольору діти в Кременчуці .



Цитата: s2e7r8g
по поводу 25-го была петиция. Дерзайте, мы поддержим.
подавайте челобитную барину ,авось змилостивиться)))


+4
1 100
s2e7r8g:
Сегодня, 14:15

Цитата: Olexander

Цитата: Олег Чуба



Цитата: s2e7r8g
по поводу 25-го была петиция. Дерзайте, мы поддержим.
подавайте челобитную барину ,авось змилостивиться)))

Ну в комментариях сопли жевать оно ж эффективнее.

Петиция - коллективное обращение, требование, запрос.


+1
21
Grinenko:
Сегодня, 14:36

Для нашего города такой транспорт как то что нужно. Намного лучше чем в маршрутке.

 


+5
422
enic:
Сегодня, 14:41

Цитата: Олег Чуба
Хорошая работа [censored] и его команды.

Гарна спроба, але ні.


+7
8
Марина Василенко:
Сегодня, 14:49

Круто, что теперь всего лишь за две гривны можно будет добраться с Молодежного на Раковку и без пересадок. Чудесно просто.


0
513
romix:
Сегодня, 15:25

Два ж/д вокзала на маршруте - горе для иногородних


+2
29
Olexander:
Сегодня, 16:48

Цитата: s2e7r8g
Петиция - коллективное обращение, требование, запрос
вони повинні виконувати свою роботу ,на яку їх вибирали а не через трєбованія і пєтіції .Ви працюєте ?роботу виконуєте без трєбованій ?? 


0
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