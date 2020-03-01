Происшествия

Під Кременчуком крали пісок та ґрунт

Сегодня, 12:27 Просмотров: 1 701 Комментариев: 3

 

Поліція перевіряє законність перевезення

Мешканці одного із сіл Кременчуцького району повідомили в поліцію, що поблизу населеного пункту невідомі особи незаконно здійснюють вивезення піску та ґрунту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного відділення поліції.


Поліцейські наряди груп реагування патрульної поліції (ГРПП), які прибули на місце події, виявили два вантажні автомобілі «КрАЗ», які  перевозили пісок та ґрунт без відповідних документів. Наразі водії та підприємство якому належать автомобілі встановлені. 


 


За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.240 Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Триває слідство.

4
Автор: Альона Душенко
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Комментарии: 3

4
kotpes:
Сегодня, 12:32

Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.


+3
1 100
s2e7r8g:
Сегодня, 12:47

Цитата: kotpes

Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Народ и несколько барыг - разные понятия.


+16
2 434
ИМХО:
Сегодня, 14:52

Как то, аж удивительно... Раньше вроде такого не было никогда...

smirk


0
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