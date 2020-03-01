Під Кременчуком крали пісок та ґрунт

Сегодня, 12:27 Просмотров: 1 701 Комментариев: 3

Мешканці одного із сіл Кременчуцького району повідомили в поліцію, що поблизу населеного пункту невідомі особи незаконно здійснюють вивезення піску та ґрунту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного відділення поліції.





Поліцейські наряди груп реагування патрульної поліції (ГРПП), які прибули на місце події, виявили два вантажні автомобілі «КрАЗ», які перевозили пісок та ґрунт без відповідних документів. Наразі водії та підприємство якому належать автомобілі встановлені.









За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.240 Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.