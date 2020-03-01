Кременчуг

10 автобусів завтра вийдуть на маршрут №25 «Вул. Правобережна - ПАТ «Укртатнафта»

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 546 Комментариев: 5

 

Проїзд у транспорті коштуватиме 2 гривні

У Кременчуці відновлять маршрут № 25 «Вул. Правобережна – ПАТ «Укртатнафта» з понеділка, 16 березня, 10 нових комунальних автобусів вийдуть на маршрут, який поєднає лівий та правий берег Кременчука. 


 


Вартість проїзду в автобусі складатиме - 2 гривні, для пільгових категорій - безкоштовно. В автобусі є місця для людей з порушеннями зору – біля сидіння є аерографія, виконана шрифтом Брайля і пандус для людей, що пересуваються на інвалідних візках, а також мам з дитячими візочками.


На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький зауважив, що у години пік автобуси до ПАТ «Укртатнафта» не доїжджатимуть, лише до Молодіжного.



Розклад руху маршруту 25 автобусу розміщений на кожній зупинці з часом прибуття транспорту. Також в додатку Infobus зявивилися два маршрути №25. Маршрут №25, правда з вказівкою старої назви вулиці "Красноармейская - НПЗ" (зараз вул. Червоноармійська називається Правобережна), а також маршрут А 25 "ПАТ "Укртатнафта" - Правобережна".


 


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: автобус маршрут №25

Комментарии: 5

685
antikola:
Сегодня, 12:14

странная история про час пик и НПЗ. Маршрутчикам заработать нужно?А электронный билет канул в Лету?


+2
115
kremalex62:
Сегодня, 12:31

Не указан маршрут движения-как изначально Базар-вокзал-халаменюка-дормаш или как последнее время ходил по тройке


0
148
cheh_a:
Сегодня, 12:40

а расписание


+1
115
kremalex62:
Сегодня, 12:46

Цитата: cheh_a

а расписание

вот вот-и расписание не указано


0
26
ASGARD:
Сегодня, 13:23

Цитата: cheh_a

а расписание

на каждой остановке уже весит неделю


+1
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