10 автобусів завтра вийдуть на маршрут №25 «Вул. Правобережна - ПАТ «Укртатнафта»

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 546 Комментариев: 5

У Кременчуці відновлять маршрут № 25 «Вул. Правобережна – ПАТ «Укртатнафта» з понеділка, 16 березня, 10 нових комунальних автобусів вийдуть на маршрут, який поєднає лівий та правий берег Кременчука.









Вартість проїзду в автобусі складатиме - 2 гривні, для пільгових категорій - безкоштовно. В автобусі є місця для людей з порушеннями зору – біля сидіння є аерографія, виконана шрифтом Брайля і пандус для людей, що пересуваються на інвалідних візках, а також мам з дитячими візочками.



На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький зауважив, що у години пік автобуси до ПАТ «Укртатнафта» не доїжджатимуть, лише до Молодіжного.









Розклад руху маршруту 25 автобусу розміщений на кожній зупинці з часом прибуття транспорту. Також в додатку Infobus зявивилися два маршрути №25. Маршрут №25, правда з вказівкою старої назви вулиці "Красноармейская - НПЗ" (зараз вул. Червоноармійська називається Правобережна), а також маршрут А 25 "ПАТ "Укртатнафта" - Правобережна".







