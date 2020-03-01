Происшествия

На Полтавщині через порушення експлуатації пічного опалення згорів будинок

Сегодня, 12:31 Просмотров: 380

 

Господар не постраждав

14 березня на Полтавщині через порушення експлуатації пічного опалення згорів будинок. За інформацією пресслужби ДСНС Полтавщини, повідомлення про пожежу, що виникла в житловому будинку на вул. Гребінківська с. Тарасівка Гребінківського району, надійшло до Служби порятунку «101» о 4.40.


Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Пожежу локалізували о 6.55, а 8.20 – ліквідували. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.


Травмованих та загиблих немає.


Вогнем знищено перекриття на площі 20 м2, речі бувші у вжитку. Врятовано житловий будинок.


Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожар
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