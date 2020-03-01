На Полтавщині через порушення експлуатації пічного опалення згорів будинок

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14 березня на Полтавщині через порушення експлуатації пічного опалення згорів будинок. За інформацією пресслужби ДСНС Полтавщини, повідомлення про пожежу, що виникла в житловому будинку на вул. Гребінківська с. Тарасівка Гребінківського району, надійшло до Служби порятунку «101» о 4.40.





Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Пожежу локалізували о 6.55, а 8.20 – ліквідували. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.





Травмованих та загиблих немає.





Вогнем знищено перекриття на площі 20 м2, речі бувші у вжитку. Врятовано житловий будинок.





Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



