Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Максим Лю у напруженій боротьбі виборов путівку на чемпіонат Європи

Сегодня, 13:03 Просмотров: 325

  

Наш спортсмен став чемпіоном України з греко-римської боротьби серед молоді

Кременчужанин Максим Лю став чемпіоном України з греко-римської боротьби серед молоді. Наш спортсмен виступив у ваговій категорії 60 кг під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.


Як розповів «Телеграфу» тренер спортсмена Анатолій Коханевич, Максим провів 4 зустрічі. У першій сутичці Максим Лю переміг спортсмена з Криму, далі без проблем розібрався з борцями із Кривого Рогу та Тернополя. Фінальне протистояння для Максима стало важким випробуванням. У напруженій боротьбі Максим з рахунком 5:4 переміг спортсмена з Тернополя та став чемпіоном України.
 
Максим Лю влітку у складі збірної України змагатиметься на чемпіонаті Європи у Північній Македонії (до 2018 року Македонія – ред.).

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Максим Лю греко-римська боротьба
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх