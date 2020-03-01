Максим Лю у напруженій боротьбі виборов путівку на чемпіонат Європи

Сегодня, 13:03 Просмотров: 325

Кременчужанин Максим Лю став чемпіоном України з греко-римської боротьби серед молоді. Наш спортсмен виступив у ваговій категорії 60 кг під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.





Як розповів «Телеграфу» тренер спортсмена Анатолій Коханевич, Максим провів 4 зустрічі. У першій сутичці Максим Лю переміг спортсмена з Криму, далі без проблем розібрався з борцями із Кривого Рогу та Тернополя. Фінальне протистояння для Максима стало важким випробуванням. У напруженій боротьбі Максим з рахунком 5:4 переміг спортсмена з Тернополя та став чемпіоном України.



Максим Лю влітку у складі збірної України змагатиметься на чемпіонаті Європи у Північній Македонії (до 2018 року Македонія – ред.).