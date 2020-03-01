Кременчуг

Кременчужанам зірвало дах: мешканці будинку на Небесної Сотні добу чекають на допомогу

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 062

 

Вчора управляюча компанія згорнула зірваний шматок, але сьогодні він почав розгортатися знову

Вчорашній буревій зірвав добрячий шмат даху будинку №2 на вулиці Небесної Сотні. про це Телеграфу повідомила мешканка цього будинку Лариса. За її словами, близько 15.40 14 березня метал з даху обірвало вітром та звісило з одного боку будинку. Вітром його розгойдувало й далі і розбило кілька вікон на балконі 5 поверху.


 

Так шматок даху виглядав з вікон будинку вчора


Мешканці весь день дзвонили до управляючої компанії і ввечері, близько 20.00, до них таки прибули її працівники. За словами пані Лариси, вони згорнули зірваний шмат на даху і поїхали, але сьогодні, 15 березня, він знову починав розгортатись та загрожувати вікнам мешканців будинку.


 

А так він виглядає сьогодні


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Автор: Руслана Горгола Источник фото: h.kremenchug, читательница Лариса
Теги: сорвалась крыша МДЛ ветер
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