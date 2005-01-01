Після введення карантину у Кременчуці фіксується менше звернень до лікарів з приводу ГРВІ

Сегодня, 14:04 Просмотров: 472 Комментариев: 1

Лише за одну добу (13 березня порівняно з 12) кількість звернень кременчужан до лікарів з приводу грипу та ГРВІ знизилася майже вдвічі. Дані про рівень захворюваності пролунали 13 березня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Людмила Пономаренко, заступник начальника міського управління охорони здоров’я, поінформувала про картину захворюваності до і після введення карантину.





Станом на 8 годину ранку 12 березня (за добу) в місті було зареєстровано 62 випадки на ГРВІ серед дорослого населення та 215 серед дітей, в т. ч. 127 школярів. За цей же період зареєстровано 6 випадків грипу, із них 2 у школярів.





Натомість 13 березня на 8 годину ранку за день зареєстровано 49 серед дорослого та 107 з дитячого, з них 107 школярів. Грипу за добу зареєстровано 3 випадки, з них 2 у школярів.





- Звичайно, говорити про дію карантину за такий період дуже рано. Але ми бачимо, що після відміни занять і масових заходів відмічається картина зі зниження захворюваності.





У міському управлінні охорони здоров'я постійно моніторять і стан ускладнень після ГРВІ та грипу, зокрема – пневмонії. Станом на 13 січня з початку року зареєстровано 522 випадки пневмонії. Приріст на 26,4% порівняно з минулим роком. Серед дорослих – на 26,1%. Серед дітей – на 33,1%. Вірусні та атипові пневмонії в місті не зареєстровані.





- Медична галузь готова до проведення протиепідемічних заходів, - запевнила Людмила Пономаренко.