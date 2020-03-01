С 17 марта УЗ закроет международное сообщение: обещает вернуть полную стоимость купленных билетов

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С 17 марта «Укрзалізниця» закроет международное ж/д сообщение в связи с коронавирусом до конца всеукраинского карантина, сообщает пресс-служба компании.





«Укрзалізниця» во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины №288-р приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение с 00.00 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих решений правительством», - пишут в пресс-службе компании.









При этом внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение на данный момент осуществляется в штатном режиме согласно графику. В УЗ уверяют, что все пассажирские вагоны проходят дополнительную дезинфекцию для предотвращения распространения инфекции.





Кроме того «Укрзалізниця» заявляет, что возврат стоимости билетов на отмененные международные поезда будет осуществляться в полном объеме, без взимания дополнительных сборов.





«Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка, на которую пассажир имел проездной документ», - говорится в сообщении.



