Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет электричества

Сегодня, 15:05 Просмотров: 225

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

16 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Победы, 4-20;
  • ул. Первомайская, 17/2, 19, 21;
  • ул. Академика Маслова, 3, 3а, 4, 6, 8.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваоблэнерго отключение света график
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