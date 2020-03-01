Где завтра в Кременчуге не будет электричества
Сегодня, 15:05
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
16 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Победы, 4-20;
- ул. Первомайская, 17/2, 19, 21;
- ул. Академика Маслова, 3, 3а, 4, 6, 8.