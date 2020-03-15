Коронавірус та грип: чим вони схожі, а чим – відрізняються

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Центр громадського здоров’я МОЗ України наводить статистику та розвовідає, як уберегтися від захворювання

Центр громадського здоров’я МОЗ України дає роз'яснення, що спільного та відмінного є у грипа та коронавірусу, а також розповідає, що робити для профілактики захворюваності.





Коронавірус та грип: що у них спільного?





Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.





Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку.





Що у них відмінного?





Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж коронавірусна інфекція.





Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.





Вважається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб — це більше, порівняно з грипом. Проте оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.





Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою. Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.





Симптоми COVID-19 і грипу





Фахівці зазначають, що 80% випадків коронавірусної інфекції COVID-19 мають легкий чи безсимптомний перебіг, 15% є тяжкими і вимагають кисневої терапії, а 5% є критичними випадками, які потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі й критичні випадки COVID-19 серйозніші, ніж під час грипу.





Найбільш схильні до ризику тяжкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом.





Щодо COVID-19, то, згідно із дослідженнями, старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції.





Летальність коронавірусу і грипу





Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.





Істинні показники смертності від COVID-19 достеменно не відомі, адже на їх визначення потрібно більше часу. Наявні дані показують лише приблизне співвідношення щодо смертності (кількість звітованих смертей поділена на кількість звітованих випадків), що складає від 3% до 4%. Для сезонного грипу летальність зазвичай нижча 0,1%.





Захист від COVID-19 і грипу





Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.





Водночас існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу. Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень. Вакцина проти грипу не ефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.





Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.









Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.





Як захистити себе: