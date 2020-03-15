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Коронавірус та грип: чим вони схожі, а чим – відрізняються

Сегодня, 07:17 Просмотров: 2 363

 

Центр громадського здоров’я МОЗ України наводить статистику та розвовідає, як уберегтися від захворювання

Центр громадського здоров’я МОЗ України дає роз'яснення, що спільного та відмінного є у грипа та коронавірусу, а також розповідає, що робити для профілактики захворюваності.


Коронавірус та грип: що у них спільного?


Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.


Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку.


Що у них відмінного?


Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж коронавірусна інфекція.


Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.


Вважається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб — це більше, порівняно з грипом. Проте оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.


Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою. Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.


Симптоми COVID-19 і грипу


Фахівці зазначають, що 80% випадків коронавірусної інфекції COVID-19 мають легкий чи безсимптомний перебіг, 15% є тяжкими і вимагають кисневої терапії, а 5% є критичними випадками, які потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі й критичні випадки COVID-19 серйозніші, ніж під час грипу.


Найбільш схильні до ризику тяжкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом.


Щодо COVID-19, то, згідно із дослідженнями, старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції.


Летальність коронавірусу і грипу


Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.


Істинні показники смертності від COVID-19 достеменно не відомі, адже на їх визначення потрібно більше часу. Наявні дані показують лише приблизне співвідношення щодо смертності (кількість звітованих смертей поділена на кількість звітованих випадків), що складає від 3% до 4%. Для сезонного грипу летальність зазвичай нижча 0,1%.


Захист від COVID-19 і грипу


Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.


Водночас існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу. Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень. Вакцина проти грипу не ефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.


Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.


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Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.


Як захистити себе:

  • мийте руки теплою водою з милом чи обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%;
  • уникайте близького контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція — 1,5 м);
  • не торкайтеся обличчя, зокрема очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти (особливо м’ясо, його субпродукти і яйця);
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус Центр здоровья МОЗ грипп профилактика статистика
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