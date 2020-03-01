Кременчуг, Здоровье

У Кременчуці антикоронавірусні чоловічки кілька разів на день дезинфікують громадський транспорт

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 820 Комментариев: 4

 

Дезінфекційну обробку по всій області також проводитимуть на залізничних вокзалах, автостанціях та у транспортних засобах

У Кременчуці антикоронавірусні чоловічки дезинфікують громадський транспорт, аби запобігти можливому розповсюдженню COVID-19. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, це стосується тролейбусів, маршруток, крім того, у мерії запропонували проводити дезінфекцію ще й транспорту приміських сполучень, який курсує через Кременчук.


«Кременчуцьке тролейбусне управління» кілька разів на день проводить вологе прибирання та протирання поручнів антибактеріальним дезрозчином. У КТУ проводять також повну дезінфекцію салонів тролейбусів.


Те ж саме роблять і у кременчуцьких маршрутках — з метою профілактики захворювань на інфекційні хвороби 2-4 рази на день здійснюють дезінфекцію. Особливу увагу приділяють проведенню дезінфекційних заходів у маршрутках після перевезення пасажирів у години пік — спеціальним дезрозчином протирають поручні у автівках. Після завершення робочого дня повністю миють та дезінфікують маршрутні авто.


Крім того, у мерії Кременчука вирішили зобов'язати перевізників, які працюють на приміських маршрутах, також проводити дезінфекцію свого транспорту, адже приміські маршрутки рухаються містом і перевозять кременчужан в тому числі.


Варто зазначити, що на засіданні тимчасової обласної протиепідемічної комісії начальник Управління інфраструктури ОДА Сергій Марчишинець сказав, що проводитимуть дезінфекційну обробку залізничних вокзалів та автостанцій.


А завідувач відділення дезінфектології ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Петро Маційчук розповів про рекомендації ВООЗ. Згідно них, у місцях скупчення людей – ринках, супермаркетах, кафе, торгових центрах – потрібно здійснювати вологе прибирання всіх приміщень із використанням дезінфекційних засобів не менше трьох разів за зміну з ретельним провітрюванням.

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По скверам Кременчуга гуляют антикоронавирусные человечки

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавирус коронавірус транспорт дезинфекция автовокзал железнодорожный вокзал маршрутки троллейбусы

Комментарии: 4

21
Grinenko:
Сегодня, 12:18

Это нормальна практика, все общественные места должны своевременно обрабатывать. Да бы не допустить прониктовения и распостранения вируса в нашем городе. Берегите себя.

 


+3
10
Руслан Климашенко:
Сегодня, 12:45

Здорово, что дезинфицируют все маршрутки и троллейбусы, ведь там большая вероятность того, что можно заразится. В Кременчуге следят за ситуацией, и всеми возможными способами делают так, что бы наш город обошел этот вирус. 


+1
72
revix:
Сегодня, 13:29

Тётя с резиновой перчаткой, улыбнуло! Покажите пример тупым китайцам, как нужно боротся с заразой


+2
8
marinochka__30:
Сегодня, 13:31

пусть лучше обрабатывают,даже если у нас будет всё хорошо, предостеречься лишним не будет уж точно. Люди переляканные, гребут всё в магазинах,ужас

 


+2
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