У Кременчуці антикоронавірусні чоловічки кілька разів на день дезинфікують громадський транспорт

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 820 Комментариев: 4

Дезінфекційну обробку по всій області також проводитимуть на залізничних вокзалах, автостанціях та у транспортних засобах

У Кременчуці антикоронавірусні чоловічки дезинфікують громадський транспорт, аби запобігти можливому розповсюдженню COVID-19. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, це стосується тролейбусів, маршруток, крім того, у мерії запропонували проводити дезінфекцію ще й транспорту приміських сполучень, який курсує через Кременчук.





«Кременчуцьке тролейбусне управління» кілька разів на день проводить вологе прибирання та протирання поручнів антибактеріальним дезрозчином. У КТУ проводять також повну дезінфекцію салонів тролейбусів.





Те ж саме роблять і у кременчуцьких маршрутках — з метою профілактики захворювань на інфекційні хвороби 2-4 рази на день здійснюють дезінфекцію. Особливу увагу приділяють проведенню дезінфекційних заходів у маршрутках після перевезення пасажирів у години пік — спеціальним дезрозчином протирають поручні у автівках. Після завершення робочого дня повністю миють та дезінфікують маршрутні авто.





Крім того, у мерії Кременчука вирішили зобов'язати перевізників, які працюють на приміських маршрутах, також проводити дезінфекцію свого транспорту, адже приміські маршрутки рухаються містом і перевозять кременчужан в тому числі.





Варто зазначити, що на засіданні тимчасової обласної протиепідемічної комісії начальник Управління інфраструктури ОДА Сергій Марчишинець сказав, що проводитимуть дезінфекційну обробку залізничних вокзалів та автостанцій.





А завідувач відділення дезінфектології ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Петро Маційчук розповів про рекомендації ВООЗ. Згідно них, у місцях скупчення людей – ринках, супермаркетах, кафе, торгових центрах – потрібно здійснювати вологе прибирання всіх приміщень із використанням дезінфекційних засобів не менше трьох разів за зміну з ретельним провітрюванням.