На Полтавщині немовля отримало опіки під час купання

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15 березня до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування доставили дівчинку грудного віку. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, попередній діагноз потерпілої - термічні опіки окропом 2-3 ступеня.





Мешканка села Новооріхівка Лубенського району отримала опіки близько 5% тіла. За попередніми даними, немовля обпеклося під час купання. Стан здоров’я дитини – тяжкий.