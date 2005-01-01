Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині немовля отримало опіки під час купання

Сегодня, 08:43 Просмотров: 1 276

Попередній діагноз - термічні опіки окропом 2-3 ступеня

 

15 березня до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування доставили дівчинку грудного віку. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, попередній діагноз потерпілої - термічні опіки окропом 2-3 ступеня.


Мешканка села Новооріхівка Лубенського району отримала опіки близько 5% тіла. За попередніми даними, немовля обпеклося під час купання. Стан здоров’я дитини – тяжкий.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: опіки ребенок новорожденные
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