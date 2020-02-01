Десантники з 81 бригади запрошують до своїх лав

Сегодня, 11:33 Просмотров: 320

81 окрема аеромобільна бригада запрошує кременчужан на військову службу.





81 окрема аеромобільна бригада (81 ОАеМБр, в/ч А2120) - військове з'єднання десантних військ Збройних сил України. Бригада була створена восени 2014 року на базі підрозділів 95 окремої аеромобільної бригади та 25 окремої повітрянодесантної бригади. Одразу після формування у Краматорськ та злагодження приступила до виконання завдань у зоні бойових дій війни на сході України. Наприкінці 2014 та на початку 2015 року, бригада тримала оборону в Донецькому аеропорту і прилеглих районах. 2016 року підрозділи бригади, зокрема 122 батальйон, стояли на захисті міста Авдіївка. Базується бригада у Констянтинівці.









Грошове забезпечення

гідне щомісячне грошове забезпечення (з 2019 року: СВ від 10 000 грн, ДШВ від 11 000 грн, ССО від 12 000 грн)

гарантоване підвищення грошового забезпечення у ході просування по службі

додаткова щомісячна виплата за участь в Операції обєднаних сил

після укладання першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода (в залежності від встановленого Урядом прожиткового мінімуму) в розімірах:

- особам рядового складу - 8 розмірів пожиткового мінімуму

- особам сержантського і старшинського складу - 9 розмірів прожиткового мінімуму

- особам офіцерського складу - 10 розмірів прожиткового мінімуму

щорічна матеріальна допомога на оздоровлення

щорічна матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань









Соціальний пакет





безоплатне забезпечення речовим майном

харчування за рахунок держави (в ППД - обід, в ООС, полігон - триразове харчування)

безоплатна медична допомога військовослужбовцям у військових меичних закладах

пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та їх сімей

виплата грошової компенсації за піднайом житла

Збереження робочого місця





Збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за рахунок державного бюджету при укладенні (продовженні) контракту (під час дії особливого періаоду).





Строки контракту





на 3 роки - для осіб рядового складу

від 3 до 5 років - для осіб сержантського і старшинського складу

від 1 до 10 років - під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі

на 6 місяців - для військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців призваних під час особливого періоду, які вислужили встановлені терміни військової служби, осіб звільнених з військової служби під час особливого періоду

Додаткові стимули





кар'єрне зростання

участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки

можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування на службі)

виділення земельних ділянок під будівництво та пільги для військово службовців (учасників ООС) та членів їх сімей