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З 1 листопада почне діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 617 Коментарів: 1

 

Аж до закінчення зимового періоду 2022 року любительська риболовля дозволена лише на ділянках поза межами зимувальних ям

З 1 листопада 2021 року почне діяти осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль. Триватиме вона до закінчення зимового періоду 2022 року.

З метою збереження риби у зимовий період, Полтавським рибоохоронним патрулем видано наказ, в якому зазначені координати водойм, на яких вводиться заборона.

Крім того, такі ділянки нанесено на єдину карту фіолетовим коліром:

 

У цей час любительська риболовля дозволена лише на ділянках поза межами зимувальних ям. При цьому, дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

Тих, хто помітив порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, рибоохоронці просять повідомляти про це за телефонами:

  • (067) 329-29-22;
  • (067) 329-39-66.

Довідка:

Зимувальна яма – поглиблена ділянка дна водного об'єкта, де скупчуються водні біоресурси в зимовий період. Однак, не кожне заглиблення на дні водойми може бути зимувальною ямою. У річках вони знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел.

Важливою характеристикою, за якою риба обирає собі місце для зимівлі, є наявність зони із повільною круговою течією. Саме у таких місцях риба в повній мірі забезпечена киснем і їй не потрібно витрачати багато енергії на супротив течії.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: риба зимувальні ями заборона
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 08:23

Крім того, такі ділянки нанесено на єдину карту фіолетовим коліром:


 в приказе написано между о.шаломай и стрелецким-на карте там зеленым цветом. Автор, вы сами карту смотрели? или дайте ссылку на интерактивную карту.на той ,что вы дали отмечены так же места запрета промышленного лова. надо убрать галочки и тогда увидим карту с зимовальными ямами.


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