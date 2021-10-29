35 кілометрів дороги Чорнухи – Лубни повністю відремонтували

Сьогодні, 07:26 Переглядів: 392

Місцеву дорогу Чорнухи – Лубни, яка ще рік тому вся перебувала в аварійному стані, повністю оновили. Про це розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Очільник області зазначив, що довгий час автошлях перебував в аварійному стані. Жителі щонайменше 11 населених пунктів змушені були долати зайвих 85 км через Пирятин, щоб дістатися до районного чи обласного центру.

Зараз дорога Чорнухи-Лубни протяжністю 35 км з новим якісним асфальтом, облаштованим узбіччям, освітленням, розміткою.