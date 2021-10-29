35 кілометрів дороги Чорнухи – Лубни повністю відремонтували

Місцеву дорогу Чорнухи – Лубни, яка ще рік тому вся перебувала в аварійному стані, повністю оновили. Про це розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Очільник області зазначив, що довгий час автошлях перебував в аварійному стані. Жителі щонайменше 11 населених пунктів змушені були долати зайвих 85 км через Пирятин, щоб дістатися до районного чи обласного центру.
Зараз дорога Чорнухи-Лубни протяжністю 35 км з новим якісним асфальтом, облаштованим узбіччям, освітленням, розміткою.
- Минулого року Полтавщина першою в Україні випробувала нову практику - залучення місцевих запозичень з державного банку.
На ремонт цієї дороги нам вдалося отримати 515 млн грн. Роботи були розраховані на 4 роки, але вже через рік дорогу відремонтовано по всій протяжності, а за рахунок економії коштів оновлюємо всі 4 мости на цій трасі, – зауважив голова Полтавської ОДА.
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