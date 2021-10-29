Замість Facebook буде Meta

У компанії обіцяють, що ребрендинг посприяє створенню нових можливостей для комунікації, розваг, роботи та навчання
Компанія Facebook повідомила, що змінить назву на Meta.
Крім того, опубліковано й новий логотип соцмережі. За словами засновника і генерального директора компанії Марка Цукерберга, зараз бренд Facebook тісно пов'язаний з одним продуктом.
Цукерберг додав, що для компанії настав час "прийняти новий бренд", але зазначив, що назви соцмереж Facebook, Instagram та месенджеру WhatsApp змінювати не будуть.
Розробники пояснюють, що працюють над розробкою метавсесвіту – його концепція передбачає набір взаємопов’язаних цифрових просторів, які будуть працювати завдяки технологіям доповненої та віртуальної реальності.
Нижче представлена відеодемонстрація того, як будуть функціонувати Horizon Home. Це розробка, яка дозволить кожному користувачеві створювати власний будинок у віртуальній реальності.
Ба більше, автори ідеї запевняють, що у VR можна буде створювати власні світи зі своїми предметами та оточенням.
У компанії обіцяють, що ребрендинг посприяє створенню нових можливостей для комунікації, розваг, роботи та навчання.
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