Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук

Замість Facebook буде Meta

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 876

 

У компанії обіцяють, що ребрендинг посприяє створенню нових можливостей для комунікації, розваг, роботи та навчання

​Компанія Facebook повідомила, що змінить назву на Meta.

- Meta допомагає будувати майбутнє, де люди мають більше способів грати та спілкуватися в метавсесвіті. Ласкаво просимо до наступної глави соціальних зв'язків, – йдеться у повідомленні.

Крім того, опубліковано й новий логотип соцмережі. За словами засновника і генерального директора компанії Марка Цукерберга, зараз бренд Facebook тісно пов'язаний з одним продуктом.

- Він не може представляти все те, що ми робимо сьогодні, не кажучи вже про майбутнє. Згодом, я сподіваюся, нас будуть сприймати як компанію з метавсесвітом. І я хочу прив'язати нашу роботу та нашу ідентичність до того, що ми створюємо. Ми тільки-но оголосили про фундаментальні зміни в нашій компанії. Ми розглядаємо та звітуємо про нашу діяльність як про два різні сегменти: один – для нашого сімейства додатків, а інший – для нашої роботи над майбутніми платформами, – повідомив у зверненні Цукерберг.

Цукерберг додав, що для компанії настав час "прийняти новий бренд", але зазначив, що назви соцмереж Facebook, Instagram та месенджеру WhatsApp змінювати не будуть.

- Щоб охопити все, що ми робимо. Щоб зобразити, хто ми є, і що ми сподіваємося створити. Я гордо оголошую, що відсьогодні наша компанія називається Meta, – сказав він.

Розробники пояснюють, що працюють над розробкою метавсесвіту – його концепція передбачає набір взаємопов’язаних цифрових просторів, які будуть працювати завдяки технологіям доповненої та віртуальної реальності.

Нижче представлена відеодемонстрація того, як будуть функціонувати Horizon Home. Це розробка, яка дозволить кожному користувачеві створювати власний будинок у віртуальній реальності.

Ба більше, автори ідеї запевняють, що у VR можна буде створювати власні світи зі своїми предметами та оточенням.

У компанії обіцяють, що ребрендинг посприяє створенню нових можливостей для комунікації, розваг, роботи та навчання.

1
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх