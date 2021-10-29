Замість Facebook буде Meta

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 876

У компанії обіцяють, що ребрендинг посприяє створенню нових можливостей для комунікації, розваг, роботи та навчання

​Компанія Facebook повідомила, що змінить назву на Meta.

- Meta допомагає будувати майбутнє, де люди мають більше способів грати та спілкуватися в метавсесвіті. Ласкаво просимо до наступної глави соціальних зв'язків, – йдеться у повідомленні.

Крім того, опубліковано й новий логотип соцмережі. За словами засновника і генерального директора компанії Марка Цукерберга, зараз бренд Facebook тісно пов'язаний з одним продуктом.

- Він не може представляти все те, що ми робимо сьогодні, не кажучи вже про майбутнє. Згодом, я сподіваюся, нас будуть сприймати як компанію з метавсесвітом. І я хочу прив'язати нашу роботу та нашу ідентичність до того, що ми створюємо. Ми тільки-но оголосили про фундаментальні зміни в нашій компанії. Ми розглядаємо та звітуємо про нашу діяльність як про два різні сегменти: один – для нашого сімейства додатків, а інший – для нашої роботи над майбутніми платформами, – повідомив у зверненні Цукерберг.

Цукерберг додав, що для компанії настав час "прийняти новий бренд", але зазначив, що назви соцмереж Facebook, Instagram та месенджеру WhatsApp змінювати не будуть.

- Щоб охопити все, що ми робимо. Щоб зобразити, хто ми є, і що ми сподіваємося створити. Я гордо оголошую, що відсьогодні наша компанія називається Meta, – сказав він.

Розробники пояснюють, що працюють над розробкою метавсесвіту – його концепція передбачає набір взаємопов’язаних цифрових просторів, які будуть працювати завдяки технологіям доповненої та віртуальної реальності.

Нижче представлена відеодемонстрація того, як будуть функціонувати Horizon Home. Це розробка, яка дозволить кожному користувачеві створювати власний будинок у віртуальній реальності.

Ба більше, автори ідеї запевняють, що у VR можна буде створювати власні світи зі своїми предметами та оточенням.

У компанії обіцяють, що ребрендинг посприяє створенню нових можливостей для комунікації, розваг, роботи та навчання.