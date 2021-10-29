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Як оформити дорожньо-транспортну пригоду за європротоколом

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 370

Але для цього є певні вимоги

Патрульна поліція Кременчука вкотре нагадує про зручний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди, який зекономить ваш час та гроші - європротокол.
Отож, чим це зручно для водія:

  • у разі ДТП не потрібно інформувати та очікувати поліцейських;
  • можливо залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу, що займе небагато часу;
  • водій звільняється від адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються до суду, штраф не накладається;
  • набагато швидше проводиться відшкодування збитків страховою компанією.

Але є певні умови
- відсутні загиблі чи травмовані люди;
- не більше двох учасників ДТП;
- водії мають поліси автоцивільної відповідальності;
- обопільна згода водіїв щодо обставин ДТП;
- у водіїв відсутні ознаки сп‘яніння;
- сума збитків після ДТП не перевищує 50 000 грн;
- не заподіяно матеріальної шкоди третім особам.
Європротокол можна заповнити як у паперовому вигляді, на спеціальному бланку, так і в електронній формі, з використанням системи "Електронний Європротокол".

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція патрульна поліція протокол
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