Як оформити дорожньо-транспортну пригоду за європротоколом

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 370

Але для цього є певні вимоги

Патрульна поліція Кременчука вкотре нагадує про зручний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди, який зекономить ваш час та гроші - європротокол.

Отож, чим це зручно для водія:

у разі ДТП не потрібно інформувати та очікувати поліцейських;

можливо залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу, що займе небагато часу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються до суду, штраф не накладається;

набагато швидше проводиться відшкодування збитків страховою компанією.

Але є певні умови

- відсутні загиблі чи травмовані люди;

- не більше двох учасників ДТП;

- водії мають поліси автоцивільної відповідальності;

- обопільна згода водіїв щодо обставин ДТП;

- у водіїв відсутні ознаки сп‘яніння;

- сума збитків після ДТП не перевищує 50 000 грн;

- не заподіяно матеріальної шкоди третім особам.

Європротокол можна заповнити як у паперовому вигляді, на спеціальному бланку, так і в електронній формі, з використанням системи "Електронний Європротокол".