Як оформити дорожньо-транспортну пригоду за європротоколом

Патрульна поліція Кременчука вкотре нагадує про зручний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди, який зекономить ваш час та гроші - європротокол.
Отож, чим це зручно для водія:
Але є певні умови
- відсутні загиблі чи травмовані люди;
- не більше двох учасників ДТП;
- водії мають поліси автоцивільної відповідальності;
- обопільна згода водіїв щодо обставин ДТП;
- у водіїв відсутні ознаки сп‘яніння;
- сума збитків після ДТП не перевищує 50 000 грн;
- не заподіяно матеріальної шкоди третім особам.
Європротокол можна заповнити як у паперовому вигляді, на спеціальному бланку, так і в електронній формі, з використанням системи "Електронний Європротокол".
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