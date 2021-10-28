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144 нових випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці - 5 осіб померло

Сьогодні, 22:10 Переглядів: 330

Проводиться розслідування

Сьогодні в місті зареєстровано сто сорок чотири нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли вісімдесят сім жінок віком від 18 до 84 років, п'ятдесят три чоловіка віком від 24 до 90 років та чотири дитини віком від 15 до 17 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання сто двадцять дев'ять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ятнадцять пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях, в тому числі двоє вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двісті вісімнадцять пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало одинадцять пацієнтів.

На жаль, п'ять пацієнтів померли: три жінки віком від 70 до 77 років та двоє чоловіків 56 і 80 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього зареєстровано 12180 Одужало 9693 Померло 341

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Автор: Альона Душенко
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