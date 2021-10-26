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За 5 днів до гри «Кременю» представили нового головного тренера

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 55

 

Команда увійшла в активну підготовку до матчу з ВПК-Агро

Футболістам «Кременя» представили нового головного тренера - ним став Роман Локтіонов. Роман Борисович до зимового міжсезоння буде виконуючим обов'язки головного тренера. Допомагатиме новому тренеру Дмитро Стойко, тренер воротарів.

Роман Локтіонов очолюватиме одразу дві команди – «Кремінь» та «Кремінь-2», який грає у чемпіонаті Полтавської області. Для молодіжки «Кременя» залишилося лише дві гри у чемпіонаті: 27 жовтня у Горішніх Плавнях матч з «Гірник-Спорт-2», а 3 листопада вдома вони приймуть СК «Геологія-2». В основної команди залишається 5 ігор до зимового міжсезоння.

Нагадаємо, що після серії невдач команду покинув головний тренер Ігор Столовицький та помічник тренера Віталій Кобзарь. За 1,5 роки «Кремінь» в п'ятий раз змінює головного тренера. Після впровадження карантину команду виводив Сергій Свистун, після реорганізації команду очолив Олександр Головко, взимку цього року – Олексій Годін з Романом Локтіоновим, а вже весною Сергій Свистун доводив команду до кінця чемпіонату. З початку нового сезону «Кремінь» очолив новий тренер Ігор Столовицький, який восени покинув команду й зараз керманичем «синьо-білих» став Роман Локтіонов.  

Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький покинув команду
«Кремінь» після поразки очолив новий/старий тренер

«ТелеграфЪ» завітав на тренування футболістів, щоб подивитися на настрій в команді. «Синьо-білі» у бойовому дусі приступили до тренування.

Попри серію невдалих ігор можна виділити кілька позитивних моментів після гри з «Волинню». Перервалася безгольова серія «Кременя» у Першій лізі, яка тривала 220 хвилин. Також вперше вихованець «Кременя» Денис Галата оформив дубль та увійшов у ТОП-5 бомбардирів Першої ліги.

Чи вакцинувалися футболісти «Кременя»?

За інформацією «Телеграфу», майже всі гравці футбольного клубу «Кремінь» вакцинувалися двома дозами вакцини від COVID-19.

Чи можливо потрапити вболівальникам на матч у «червоній» зоні?

На сьогоднішній день Полтавщина перебуває у «жовтій» карантинній зоні. За останніми показниками місто й область «однією ногою» у «червоній» зоні. Якщо минулого разу після посилення карантину вхід вболівальникам на стадіон був заборонений, то зараз запроваджені нові норми.

УАФ опублікувала нову версію тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

- Матчі з червоним рівнем епідемічної небезпеки можна проводити із заповненням трибун на 2/3, якщо у всіх учасників, крім неповнолітніх, є негативний ПЛР-тест, експрестест не більше ніж за 72 години до матчу, паспорт вакцинації або документ про одужання від ковіда, - йдеться у рішенні Української асоціації футболу.

До того ж, якщо організатор матчу відмовляється дотримуватися перерахованих вище заходів, то матчі повинні проходити без глядачів і за участю не більше 260 осіб (за умови перебування не більше однієї людини на 4 кв. м).

Наступний домашній матч «Кременя» відбудеться у суботу, 6 листопада, о 13.15. «Синьо-білі» приймуть «Краматорськ».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Роман Локтіонов
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