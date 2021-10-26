З 225 щеплених кременчужан, які захворіли на COVID-19, до лікарень потрапили 16

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 1 050 Коментарів: 4

Станом на 25 жовтня з початку вакцинальної кампанії на коронавірусну інфекцію захворіли 225 щеплених кременчужан, із них 173 були імунізовані двома дозами, 52 – однією. Як поінформувала віцемерка Ольга Усанова під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, майже всі ці люди мають легкий перебіг хвороби і лікуються амбулаторно (або вже вилікувалися).

Із щеплених кременчужан 16 осіб потрапили в інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька» і 5 мешканців Кременчуцького району – у Центральну районну лікарню, але усі вони мали супутні патології. Жоден з вакцинованих не помер.

За інформацією департаменту охорони здоров’я, найчастіше кременчужани обирають вакцину Pfizer, вона займає перше місце серед препаратів, якими імунізують людей. У Кременчуці Pfizer вакцинувалися 11% від загальної кількості дорослого населення, друге місце займає CoronaVac – 7,7%, третє – Moderna – 4%, четверте – AstraZeneca – 3,6%.

До речі, наразі міська влада розглядає питання щодо відкриття пункту вакцинації на базі гіпермаркету «Амстор».

На сьогоднішній день 69479 жителів Кременчука щеплені протиковідною вакциною однією дозою, 54970 – отримали по дві дози. У нашому місті від коронавірусу прищепили 354 дитини. Вакцинацію дітей від 12 до 17 років проводять за згодою батьків (для цього треба звернутися до пунктів проведення щеплень). При собі потрібно мати документ, що підтверджує особу одного з батьків, та свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, у Кременчуці 3 серпня першу вакцину від коронавірусу отримали двоє дітей.