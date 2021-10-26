На Кременчуччині чоловік вбив знайомого, але отримав за це іспитовий строк на 2 роки

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 669 Коментарів: 1

За апеляційною скаргою Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури за скоєне вбивство жителю Кременчуцького району замість покарання з випробуванням призначили реальний строк.

У липні 2019 року з Кіровоградської області до вказаного чоловіка приїхав знайомий, якого господар оселі запросив повечеряти, а сам відлучився на присадибну ділянку. Після вживання їжі та алкоголю гість підійшов до господаря і через конфлікт, який раптово виник, вдарив його розкладним ножем у груди, спричинивши легкі тілесні ушкодження. У відповідь господар наздогнав утікаючого гостя, вдарив його лопатою в плече, вихопив ніж, яким завдав не менше п’яти ударів, несумісних із життям. У подальшому він забрав у потерпілого мобільний телефон і пішов на зупинку громадського транспорту, щоб поїхати до лікарні.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт стосовно жителя Кременчуцького району за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) передали до суду, однак Крюківський районний суд Кременчука перекваліфікував дії обвинуваченого на ст. 118 КК України (умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони) і призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Не погоджуючись із таким вироком, прокуратура оскаржила його до Полтавського апеляційного суду та довела, що призначене судом першої інстанції покарання не відповідало обставинам кримінального провадження, тяжкості скоєного злочину та особі обвинуваченого. Адже стан необхідної оборони закінчився, коли зловмисник почав переслідувати потерпілого поза межами домогосподарства, а кількість та спрямування ударів ножем у життєво важливі органи свідчило, що він усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій. До того ж, обвинувачений не викликав ні правоохоронців, ні медиків, а залишив потерпілого на місці події.

Колегія суддів апеляційної інстанції погодилася з доводами прокуратури, змінивши кваліфікацію дій обвинуваченого на ч. 1 ст. 115 КК України та призначивши суворіше покарання – 7 років позбавлення волі.