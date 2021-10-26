Тепер без переплати: уряд знизив для населення ціну на газ від ПОН

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 1 035 Коментарів: 3

У цьому опалювальному сезоні вона не може перевищувати 7,96 грн за куб м

Кабмін 25 жовтня ухвалив зміни до «карантинної» Постанови №1236, знизивши ціну газ від ПОН (постачальника останньої надії) на період з 1 жовтня до 30 листопада для населення та бюджетних організацій.

Таким чином, ціна складатиме:

не вище 7,96 грн за 1 куб м для населення (замість анонсованих раніше 16,56 грн):

не вище 16,8 грн для бюджетних організацій.

Це означає, що кременчужани, які у березні були переведені на ПОН від ТОВ «Кременчукгаз-Постачання» і досі з якихось причин не обрали собі нового постачальника газу, платитимуть стільки ж, як і постійні клієнти ГК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, функції ПОН виконує ГК «Нафтогаз України», раніше ціна ПОН була удвічі вищою, ніж для постійних клієнтів «Нафтогазу».