Тепер без переплати: уряд знизив для населення ціну на газ від ПОН

Кабмін 25 жовтня ухвалив зміни до «карантинної» Постанови №1236, знизивши ціну газ від ПОН (постачальника останньої надії) на період з 1 жовтня до 30 листопада для населення та бюджетних організацій.
Таким чином, ціна складатиме:
Це означає, що кременчужани, які у березні були переведені на ПОН від ТОВ «Кременчукгаз-Постачання» і досі з якихось причин не обрали собі нового постачальника газу, платитимуть стільки ж, як і постійні клієнти ГК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, функції ПОН виконує ГК «Нафтогаз України», раніше ціна ПОН була удвічі вищою, ніж для постійних клієнтів «Нафтогазу».
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