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Тепер без переплати: уряд знизив для населення ціну на газ від ПОН

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 1 035 Коментарів: 3

 

У цьому опалювальному сезоні вона не може перевищувати 7,96 грн за куб м

Кабмін 25 жовтня ухвалив зміни до «карантинної» Постанови №1236, знизивши ціну газ від ПОН (постачальника останньої надії) на період з 1 жовтня до 30 листопада для населення та бюджетних організацій.

Таким чином, ціна складатиме:

  • не вище 7,96 грн за 1 куб м для населення (замість анонсованих раніше 16,56 грн):
  • не вище 16,8 грн для бюджетних організацій.

Це означає, що кременчужани, які у березні були переведені на ПОН від ТОВ «Кременчукгаз-Постачання» і досі з якихось причин не обрали собі нового постачальника газу, платитимуть стільки ж, як і постійні клієнти ГК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, функції ПОН виконує ГК «Нафтогаз України», раніше ціна ПОН була удвічі вищою, ніж для постійних клієнтів «Нафтогазу».

Кременчужани стоять у черзі за газом

 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна ПОН
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Коментарі: 3

345
Хатаб:
Сьогодні, 19:14

"...і досі з якихось причин не обрали собі нового постачальника газу..."

 

Обрали Кременчукгаз-трейдінг, а рахунки так і йдуть від ПОНа.


8 0
1 107
antikola:
Сьогодні, 19:34

Цитата: Хатаб
Кременчукгаз-трейдінг
передал ваши договора в пон


0 0
345
Хатаб:
Сьогодні, 20:05

Цитата: antikola

Цитата: Хатаб
Кременчукгаз-трейдінг
передал ваши договора в пон

Вони могли б якось поінформувати про це.


0 1

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